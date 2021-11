Qui pensés que amb les sentències que han declarat acreditada la caixa B del PP s’acabaven els procediments judicials per corrupció que afectaven el partit que presideix Pablo Casado aviat sortirà del seu error. El 16 de novembre comença el judici d’una altra peça destacada de la trama Gürtel, la de la contractació de l’entramat de Francisco Correa a la localitat madrilenya de Boadilla del Monte. Encara que sigui un dels municipis de més renda per càpita d’Espanya, les xifres que escoltarà el tribunal no arribaran a les de la primera època de la Gürtel, però hi ha una circumstància que pot resultar encara més perjudicial per al PP: gairebé la meitat dels acusats han pactat amb la Fiscalia Anticorrupció i reconeixen els fets dels quals se’ls acusa a canvi d’una rebaixa de la pena.

L’existència de penedits en el cas Gürtel no és nova i s’ha incrementat a mesura que el nombre de condemnes anava creixent. En el judici de la primera època, als empresaris, amb els quals Anticorrupció va iniciar els interrogatoris, es va sumar Correa, que va sorprendre tothom en admetre que cobrava comissions dels que volien ser adjudicataris dels ministeris de Medi Ambient i Foment, per a això intercedia davant de l’extresorer del PP Álvaro Lapuerta, ja mort, i el seu successor, Luis Bárcenas.

Més li va costar a la mà dreta de Correa, Pablo Crespo. Ni més ni menys que 12 anys des que van començar les indagacions. Fins a l’abril passat no va admetre els delictes que li atribueix Anticorrupció a Boadilla del Monte pel cobrament de comissions, que en un parc van pujar al 3% o 4% del valor de l’adjudicació, segons confessa ell mateix en un dels seus escrits.

Quan la proximitat del judici va ser imminent, va arribar el torn de l’exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, que s’enfronta a una petició d’Anticorrupció de 40 anys i set mesos de presó, que confia que sigui reduïda. Al text en què anuncia la seva voluntat de col·laborar, admet que durant la seva etapa d’alcalde va consentir «el tracte de favor al Grup Correa» a canvi de comissions que, segons Anticorrupció, pujarien a 1,8 milions d’euros.

En aquest judici, el PP tornarà a asseure’s a la banqueta dels acusats com a partícip a títol lucratiu per, presumptament, haver-se beneficiat en una quantia de 204.198 euros entre el 2001 i el 2009 amb les irregularitats ara admeses per González Panero. Quan el judici de Boadilla s’acabi, encara quedaran per jutjar-se dues peces més de la Gürtel: la dels contractes signats amb l’ajuntament d’Arganda del Rey i la referida als delictes fiscals.

Les vistes de la Gürtel també han servit per acreditar el finançament il·legal del partit. El del PP valencià ja ha estat declarat provat per l’Audiència Nacional, mentre que el del PP madrileny continua en instrucció.