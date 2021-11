Des de l’inici de la pandèmia, Catalunya ha reportat més de 900.000 casos de COVID-19 i 24.000 morts, i la sanitat pública ha hagut de fer un sobreesforç per donar resposta a l’emergència sanitària. Durant el confinament de la primavera del 2020, el Govern va aprovar un decret amb les tarifes per «facturar l’activitat extraordinària derivada de l’atenció oferta per la lluita contra la COVID-19». Ara, les dades publicades pel Servei Català de la Salut revelen que la factura de la pandèmia que la Generalitat ha pagat a la sanitat privada va pujar a 30,16 milions d’euros entre el març del 2020 i el juliol del 2021, sumant els pacients derivats amb COVID (26,38 milions) i els diagnosticats amb altres malalties (3,79 milions).

Des de l’inici de la pandèmia, gairebé 4.000 pacients amb coronavirus han estat derivats a hospitals que no formen part de la xarxa de la sanitat pública (Siscat). D’aquests, 2.910 han estat ingressats a l’hospital (sense arribar a l’UCI) més de 72 hores o han mort. A més, 183 han passat per l’uci i han rebut l’alta i 87 han estat a l’hospital menys de 72 hores (sense arribar a l’UCI). El mes en què es van produir més derivacions va ser l’abril del 2020, amb 1.141 pacients atesos per la sanitat privada.

Del total de casos, més del 25% (1.094 pacients) ha estat atès a l’Hospital El Pilar de Barcelona. Els altres tres centres on s’han derivat més pacients han estat la Clínica Nostra Senyora del Remei de Barcelona (345), l’Hospital Viamed Monegal de Tarragona (331 llits al desembre) i el Centre Mèdic Delfos de Barcelona (304).

L’Hospital el Pilar ha facturat 7,2 milions per pacients derivats de la sanitat pública, una xifra molt per sobre de les dues clíniques que van al darrere, Mare de Deu del Remei i la Corachan, amb 2,6 milions cadascuna. La sanitat pública també ha hagut de derivar milers de proves diagnòstiques o PCR a altres centres. Des de l’inici de la pandèmia han estat 858.702 les PCR realitzades a la privada.

Gairebé la meitat (423.132) les ha fet el Banc de Sang i Teixits, una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat que, com el seu nom indica, es dedica a «garantir l’abastament i el bon ús de sang i teixits en Catalunya».

Altres malalties

Més enllà dels casos de pacients amb coronavirus, i per la saturació dels hospitals, la sanitat privada també ha hagut de fer front a derivacions que no tenien relació amb la pandèmia. Entre el març del 2020 i el juliol del 2021, van ser 4.516 pacients amb altres malalties que van suposar un cost de 3.787.825,15 euros per a l’erari. La meitat, en dos mesos al començament de la pandèmia: 1.127 a l’abril i 1.297 al maig.

L’activitat més habitual van ser les cirurgies majors ambulatòries, amb 1.475 casos facturats. De fet, representen el 64,7% de la facturació total. Per darrere hi ha les urgències sense ingrés (1.374), la llarga estada sociosanitària (656) i la mitja estada (369).

Les tarifes que ha de pagar el Servei Català de la Salut per les derivacions es van fixar inicialment al decret llei 12/2020, de 10 d’abril. És aquí on es preveia, per exemple, la xifra de 43.400 euros per cada pacient amb coronavirus ingressat a l’UCI i després donat d’alta.