Loterías y Apuestas del Estado ha presentat l'anunci de la Loteria de Nadal del 2021, que en aquest cas ha estat realitzat per BBDO Contrapunt. En l'anunci, s'aposta per una cadena de dècims misteriosos per a transmetre el missatge que "Compartim la sort amb qui compartim la vida".

A tan sols sis setmanes del proper 22 de desembre, data del sorteig, aquest dijous hem conegut com és l'spot. L'anunci del 2020 es va centrar en la pandèmia de la covid-19 amb el lema "Comparteix com sempre, comparteix com mai".

El sorteig repartirà en premis el 70% de l'emissió de bitllets, que equival a 2.048 milions d'euros.