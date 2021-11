L'anunci de la Loteria de Nadal és un dels més esperats de l'any. Les seves cares conegudes, la història, l'encarregat de dirigir-lo... l'spot del sorteig nadalenc sempre compota alguna sorpresa. La campanya es va inaugurar fa 21 anys, el 1998, any en què va arribar a les nostres vides l'inolvidable calb de la Loteria de Nadal.

Us proposem fer la vista enrere i recordar els anuncis de la Loteria de Nadal dels últims anys.

Anunci de 2020: l'any de la pandèmia

Veïnes: #CompartirComMai

El lema triat va ser "Compartir com sempre. Compartir com mai". Amb una història molt marcada per la pandèmia del coronavirus, l'anunci feia un recorregut per la història de la loteria i la il·lusió de compartir-lo amb els nostres éssers estimats.

Anunci de 2019: Quatre emotives històries

Pilar i Félix - #UnitsPerUnDècim

Ramón Barea dona vida a Félix, que porta a casa de la seva exnora, Pilar, un dècim per al Sorteig de la Loteria de Nadal. Precisament perquè aquestes són el primer Nadal que Pilar passa separada del fill de Félix.

Ramon i Jose - #UnitsPerUnDècim

Ramón i la seva dona preparen com cada any els sobres amb el dècim de la Loteria de Nadal que regalen a les seves dues filles abans del Sorteig de Nadal. A Ramón li sembla massa aviat per a incloure en el nom del sobre a José el nou xicot de la seva filla, però José sorprèn el seu sogre donant-li el mateix dècim que ha comprat per als seus pares.

Emilio i Gloria - #UnitsPerUnDècim

La tercera història de l'anunci de 'La Grossa' està protagonitzada per Emilio i Gloria. Emilio acudeix a la seva empresa perquè no és capaç d'assumir la seva jubilació. El seu lloc l'ocuparà la seva pròpia filla que segons semblaho té tot sota control malgrat els dubtes del seu pare. Però ella té comprat ja fins i tot el número dels dècims per al Sorteig de la Loteria de Nadal amb una data d'allò més especial, la del dia que el seu pare va obrir l'empresa.

Carmen i Víctor - #UnitsPerUnDècim

Carmen i Víctor protagonitzen la quarta història de l'anunci de la Loteria de Nadal 2019. Carmen està ingressada a l'hospital i veu l'anunci de la venda dels dècims per al Sorteig de 'La Grossa'. Víctor, un zelador, que la porta a 'Rajos' s'adona que no té il·lusió per tenir un bitllet per al Sorteig perquè pensa que no té futur, així que decideix compartir el seu dècim amb ella i li demana que pensi que faran amb els diners quan el pròxim 22 de desembre els toqui el primer premi. Carmen finalment es deixa portar per la il·lusió li diu que vol viatjar al Japó.

Anunci del 2018: "22, altre cop"

La història de Juan, l'home al qual li toca tots els dies La Grossa. Juan s'aixeca cada matí del 22 de desembre, dia del Sorteig de la Loteria de Nadal. Ja coneix el número de la Grossa, així que cada dia li toca la Loteria de Nadal però en no poder gaudir el premi no és feliç. Un dia decideix compartir un dècim amb la jove que veu tots els dies al mercat. Ara si és feliç. Amb aquest anunci, dirigit per Javier Ruiz Caldera, Loteries i Apostes de l'Estat ens recorda un any més que el millor premi és compartir-lo.

Anunci del 2017: La història d'amor d'una extraterrestre i un terrícola

Una extraterrestre i un terrícola protagonitzen l'anunci de 2017. Un "conte de nadal" d'amor "màgic" titulat 'Danielle' que signa el director Alejandro Amenábar. Es tracta d'una història de ciència-ficció que conjuga la vida quotidiana amb elements extraordinaris, explica el director, que assegura a més que amb aquest 'espot' que dura 20 minuts i té tres parts que són les que s'emetran en la televisió, el que pretenen és recordar-nos que la sort té a veure amb l'amor i no amb els diners.

Anunci de 2016: El poble que s'uneix per mantenir la il·lusió de Carmina

En l'anunci de 2016 es veu com tot el poble s'uneix per a mantenir viva la il·lusió de Carmina, una professora jubilada que, després d'escoltar el seu número en la tele, pensa que li ha tocat la 'Grossa'. L''espot' demostra que la veritable alegria d'aquesta data està a compartir el premi amb els teus. I és que l'alegria d'aquesta mestra és tal que contagia al seu nét, al seu fill, a la seva família i a tots els veïns del poble que comparteixen amb ella la seva felicitat perquè, segons diuen en l'anunci, ella "s'ho mereix tot".

Anunci de 2015: Justino i la fàbrica de maniquins

El 2015, l'anunci ens va tocar a tots el cor gràcies a la seva animació i a la seva preciosa melodia. La història explicava com un guarda de seguretat d'una fàbrica de maniquins, que malgrat no coincidir amb la resta de la seva plantilla pel torn de nit sempre tenia detalls amb ells, rep el millor regal dels seus companys: li han reservat un bitllet guanyador.

Anunci de 2014: El premi més gran és compartir-lo

El 2014, la Loteria es va presentar amb una història d'allò més humana dirigida pel cineasta Santiago Zannou. Manuel viu en un barri obrer d'una gran ciutat i decideix baixar al seu bar, on ha tocat la 'Grossa' i ell no ha comprat un dècim. Un guió d'allò més emotiu amb el qual resulta gairebé impossible que una llàgrima no caigui en finalitzar l'anunci, perquè com diu: "El premi més gran és compartir-lo".

Anunci de 2013: La cançó de Nadal

L'anunci de 2013, dirigit per Pablo Berger, estava protagonitzat per Montserrat Caballè, Raphael, Bustamante, Marta Sánchez i Nena Pastori. "El Nadal ja té la seva cançó, interpretada per les millors veus d'Espanya, que canten al costat de l'Arbre de la Loteria, en una història explicada sense paraules per Pablo Berger", així presentava Loteries i Apostes de l'Estat l''espot' rodat a Pedraza (Segòvia).

Anunci de 2012: Repeteix "La Fàbrica dels Somnis"

Per a l'anunci de 2012 van repetir l'agència Grey i el tema: 'La Fàbrica dels Somnis'. L''espot' va ser rodat a Madrid i voltants i gràcies a les tasques de postproducció va oferir un anunci que va prometre, un any més, espectacularitat i molta màgia.

Anunci de 2011: "La Fàbrica dels Somnis"

L'agència Grey España es va estrenar en la campanya del 2011 apostant per la 'Fàbrica dels Somnis' i posant fi, de pas, a la tasca de Ricardo Pérez Asociados i a la seva prometedora deessa Fortuna de l'anterior lliurament. Els protagonistes van ser els nens, qui, en un món de fantasia, feien realitat els somnis dels jugadors de la Loteria gràcies a una fàbrica màgica on dipositaven els dècims. L''espot' va ser gravat a Letònia.

Anunci de 2010: Juguem?

La deessa Fortuna va fer la seva aparició en la campanya de 2010 en un 'espot' brillant i colorit. El va anunciar va apostar per un format que evoca els contes de la infància i on la dama, personificació de la Loteria, reparteix una pluja de milions.

Anunci de 2009: "Hi ha molts Nadals, però tots estan aquí"

L'anunci de 2009 ens va ensenyar tots els tipus de Nadals que existeixen: la familiar, la nevada, la viatgera, l'assolellada, la il·lusionada, la somiada... No obstant això, l''espot' destacava que totes eren presents en la Loteria.

Anunci de 2008: "Per Nadal tots som una mica més humans"

Malgrat la crisi o potser per això, l'agència Ricardo Pérez Asociados va decidir allunyar-se de la nostàlgia i el passat i apostar per un anunci ple d'optimisme i felicitat.

Anunci de 2007: "La sort és de tots"

La campanya del 2007 va apostar per acostar un Nadal menys fantàstic amb l'eslògan 'La sort és de tots'. Els protagonistes del 'espot' pertanyien a diferents grups socials i es convidava a la solidaritat i la participació dels de casa i dels qui vénen de fora, en una picada d'ullet als immigrants.

Amb música alternativa i efectes especials que donaven vida a objectes urbans, els responsables van tornar a la càrrega tractant de superar la nostàlgia pel 'Calb'. Lionel Neykov, un cantant desconegut descobert a través de My Space, va posar la lletra del 'espot'.

Anunci de 2006: "És el que toca"

Ennio Morricone posa la música a l'anunci de 2006, el qual serà recordat per ser el primer sense el 'Calb' de la Loteria. En concret la cançó era 'Totò e Alfredo', pertanyent a la banda sonora de la pel·lícula 'Cinema Paradiso'.

El primer anunci sense el personatge mut de Clive Arrindell va recuperar, això sí, la paraula. L'agència Ricardo Pérez Asociados va apostar per exaltar els costums nadalencs amb la participació de molts personatges a la recerca d'una il·lusió i l'eslògan: "És el que toca".

Anunci de 1998 a 2005: "El calb de la loteria"

La Loteria de Nadal va cobrar gran popularitat quan el 'Calb' va aparèixer per primera vegada en pantalla repartint màgia allà per 1998. L''espot' va tenir tant d'èxit que fins a 2005 no va haver-hi un altre protagonista. Clive Arrindell, l'actor britànic que donava vida al 'Calb de la Loteria', va signar una clàusula d'exclusivitat amb Loteries i Apostes de l'Estat que li va impedir aparèixer en qualsevol altra producció audiovisual entre 1998 i 2005.

En les campanyes d'aquests anys, el 'Calb' reparteix màgia en blanc i negre amb un fons musical de 'El cafè dels estudiants', de Maurice Jarre, inclòs en la banda sonora del 'Doctor Zhivago'. Els anuncis, que porten la signatura de l'agència Publicis España, acaben amb la frase 'Cada nadal, els teus somnis juguen a la loteria' i el lema 'Que la sort t'acompanyi'.