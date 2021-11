Arriben ferits, exhausts i humiliats fins a aquest alberg regentat per una organització caritativa polonesa al costat de l’estació de ferrocarril de Bialystok, la darrera població important de Polònia abans de la frontera amb Bielorússia. Durant dies o fins i tot setmanes, han acumulat fang fins als genolls, i presenten aparatoses ferides als peus com a conseqüència de la caminada. Vagant pels boscos que separen els dos estats sota una perenne pluja gelada, amb temperatures que durant la nit freguen els zero graus, i rebutjats en diverses ocasions per les patrulles frontereres dels dos països, en una mena de tràgic joc de ping-pong amb éssers humans pel mig, només els queda ara esperar i pregar al cel perquè les seves sol·licituds siguin ateses i se’ls concedeixi l’anhelat estatus de refugiat polític a algun país de la Unió Europea (UE).

«Vaig estar 10 dies caminant per la frontera. Feia moltíssim fred; creuàvem i els polonesos ens rebutjaven, tornàvem a Bielorússia i la policia allà ens rebutjava; no teníem ni aigua ni menjar; vam arribar a menjar fins i tot les herbes de terra i a beure l’aigua de la pluja», relata Goran Ali, un noi de trenta anys originari de Kirkuk, al nord de l’Iraq, i d’ètnia kurda. Aquest jove llicenciat en disseny gràfic, que al seu país d’origen va arribar fins i tot a treballar com a periodista per a una emissora de ràdio i una cadena de televisió, ho ha perdut tot. Fins i tot les robes que portava des del seu país, humides i cobertes de fang, les va haver de llançar, i ara porta un xandall que li han prestat.

La mentida

Tampoc li queda ni un cèntim a la butxaca. Durant els dies en què va vagar pels boscos, va ser colpejat per membres de les patrulles frontereres bielorusses, a qui assenyala sense dubtar com «els pitjors, amb molta diferència». «Els bielorussos ens van colpejar, ens van trencar els telèfons i ens van robar els diners; van robar 1.500 dòlars», continua. Uns guardes fronterers que posaven tota mena de facilitats per al viatge d’anada, permetent passar cap al país veí sense cap impediment, però que després mostraven la seva pitjor cara quan intentaven tornar en comprovar que els havien mentit i en realitat no eren benvinguts a Polònia: «Ens deien ‘aneu a Polònia’, però després, per impedir-nos el retorn, carregaven les seves armes i fins i tot van fer el gest de disparar», continua. «Hi havia famílies senceres, amb nens de 1 a 10 anys, hi havia 500 persones, diria que fins i tot mil», rememora amb espant.

Dins la seva desgràcia, Goran ha tingut sort. La seva salut trencadissa li ha permès ingressar en aquest alberg caritatiu i evitar el que viuen els seus companys de viatge, amb qui va viatjar amb taxi des de Minsk fins a la frontera. Aquests darrers han estat ingressats en un camp de refugiats l’accés als quals per a la premsa està vetat per les autoritats poloneses. «Ells són al camp de refugiats; allò és com una presó, el menjar no és bo», destaca, abans d’encapçalar una petita visita pel centre de caritat i mostrar amb orgull la cuina i l’interior de la nevera, plena d’aliments donats per la població local. No està clar què passarà amb aquells migrants que han aconseguit el seu propòsit de creuar la frontera. Alicia Pietruczuk, periodista d’una emissora de ràdio de Bialystok, creu que els que vinguin de Síria tenen «més possibilitats» de ser reconeguts com a refugiats polítics que aquells procedents de l’Iraq. Destaca que la crisi humanitària ja fa mesos que es gesta i que ningú no pot xifrar amb certesa quants immigrants aconsegueixen passar.