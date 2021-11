Uns 43 països d’Europa s’enfronten a una «tensió elevada o extrema» pel que fa a llits hospitalaris a causa de l’augment de la COVID-19, segons va alertar ahir el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Kluge, que va participar en la presentació del Pla de Salut 2021-2025 de la Generalitat.

Com ja va fer l’OMS fa dies, Kluge va recordar que «Europa torna a ser a l’epicentre de la pandèmia». «Des que va començar hi ha hagut gairebé un milió i mig de morts a causa de la COVID. I podríem tenir un altre mig milió de morts a Europa i Àsia central abans del febrer», va explicar, tot elogiant l’elevada taxa de vacunació de Catalunya , on el 83,5% de la població major de 12 anys ja té la pauta completa.

Per altra banda, Espanya viu, ara mateix, una de les millors situacions epidemiològiques d’Europa, si bé els indicadors han començat a créixer també. Tot i això, l’elevada taxa de vacunació de la seva població (un 80%) fa pensar en un Nadal, a territori espanyol, sense ensurts.

«Estem creixent i augmentant la pressió hospitalària, però no esperem, ni de bon tros, un creixement com el de l’estiu», va assenyalar Daniel López-Codina, investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). «Estem en una nova etapa de la pandèmia: la incidència pot créixer molt, però no la mortalitat i els efectes als hospitals no són els mateixos», va afegir.

Però aquesta no és pas la situació que viu tot Europa. Cada país viu la seva pròpia, que depèn, va explicar López-Codina, del nivell de vacunació. Els països més vacunats, entre els quals hi ha Espanya, viuen una situació menys greu que les dels menys vacunats, com poden ser els de l’est europeu. El Biocomsc destaca una evidència: «Hi ha una relació entre la incidència del coronavirus i la vacunació».

Més de la meitat de contagis

Tot i que Espanya ara mateix és una mena d’oasi de la COVID-19 dins d’Europa, més de la meitat dels contagis de la malaltia diagnosticats al món estan tenint lloc només en aquest continent. A tot el planeta s’estan produint una mitjana de 460.000 casos diaris, dels quals 260.000 s’estan registrant al continent europeu, que torna a ser «l’epicentre de la pandèmia», com ha alertat l’Organització Mundial de la Salut diverses vegades en les darreres setmanes.