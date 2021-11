Pedro Sánchez va defensar ahir la controvertida candidatura d’Enrique Arnaldo, proposat pel PP per al Tribunal Constitucional, per un bé més gran: el bé de la renovació dels òrgans constitucionals que ha pactat amb Pablo Casado, a falta encara del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Tant el PSOE com Unides Podem van fer una crida perquè els seus diputats siguin disciplinats i donin suport als quatre nous magistrats. El resultat de la votació, que és secreta i s’executarà telemàticament, es coneixerà avui a la tarda. La previsió és que el Govern i el PP superin sobradament els 210 diputats que es necessiten perquè els nomenaments tirin endavant. Però haver acceptat la proposta d’Arnaldo ha obert fissures al mateix executiu i amb els socis minoritaris de Sánchez. Des que el nom del futur magistrat es va posar sobre la taula, se n’ha escodrinyat el currículum i la seva vida professional revela nombrosos vincles amb el PP, inclosos condemnats per corrupció com Jaume Matas, una fluida relació amb la Fundació FAES i articles ridiculitzant José Luis Rodríguez Zapatero i minimitzant la caixa B dels populars.

Votació secreta

La votació d’Arnaldo i els altres tres candidats (Inmaculada Montalbán, proposada pel PSOE; Juan Ramón Sáez, per Unides Podem, i Concepción Espejel, pel PP), i també dels membres del Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble, es farà de manera secreta i de manera telemàtica. El resultat es coneixerà al final del ple. Si l’acord comptés amb el suport de tots els diputats dels dos partits de l’executiu de coalició i el PP, els noms pactats haurien de ser aprovats amb almenys 243 sís. El malestar, no obstant, per l’acceptació d’Arnaldo amenaça amb què en sumi uns quants menys. Es necessita un suport mínim de 210 diputats perquè la votació prosperi, i la direcció del PSOE dóna per fet que s’arribarà perquè, com membres de la cúpula han recordat aquests dies, al partit hi ha disciplina de vot.

La incomoditat per haver acceptat Arnaldo és admesa en privat per diputats socialistes i morats i arriba fins al mateix Sánchez. «A mi no m’agraden alguns dels candidats per al TC, però el deure del Govern, i aquí agraeixo la responsabilitat dels grups de PSOE i Unides Podem, és salvar l’acord per renovar les institucions i permetre que es desbloquegin i es renovin», va afirmar al ple. El socialista Odón Elorza, que va ser molt crític quan Arnaldo va comparèixer a la Comissió de Nomenaments, no va voler aclarir què farà. I per part d’Unides Podem, la seva representant a la Mesa, la vicepresidenta tercera, Gloria Elizo; la diputada Meri Pita i el conseller de Polítiques Migratòries i Justícia del Govern navarrès, Eduardo Santos, van escriure un article a El Periódico de España, del mateix grup que Diari de Girona, per expressar la seva disconformitat amb la inclusió d’Arnaldo.