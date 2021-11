La portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, ha acusat el Govern de "vendre" Catalunya a la CUP i ha criticat el "mercadeig" de propostes en les negociacions entre l'executiu i els anticapitalistes pels pressupostos del 2022. En les últimes hores, el Govern els ha proposat no invertir en el projecte BCN World (Hard Rock) als comptes de l'any que ve, i no tirar endavant la candidatura pels Jocs d'Hivern fins que no s'hagi realitzat la consulta, prevista pel 2022. "És indignant que estiguem així i que ERC es vengui d'aquesta manera", ho ha reblat Romero, que s'ha manifestat a favor dels dos projectes. De nou, ha allargat la mà dels socialistes al Govern: "Quan ho considerin, ja ens trucaran. Estem disposats a aixecar el telèfon".

D'altra banda, ha lamentat que la CUP "només genera incerteses" i ha dit que els socialistes creien que hi hauria "dos anys plàcids", segons l'acord d'investidura, "però ni cinc mesos ha durat". El PSC creu que si la CUP -que a partir d'aquest divendres reuneix a les seves bases per posicionar-se sobre els comptes- acaba presentant una esmena a la totalitat, no hauria de seguir negociant. "Tècnicament es pot fer, però no ens sembla de rebut", ha valorat Romero, que creu que la majoria parlamentària del 52% d'ERC, Junts i CUP quedaria "esquerdada i esquinçada" i donaria inici a "una nova etapa".