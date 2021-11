El pacte del Govern del PSOE i Unides Podem amb el PP per renovar tres òrgans constitucionals es va culminar ahir al Congrés dels Diputats entre aspres crítiques de la resta de l’hemicicle. Socialistes, morats i populars van tirar endavant el seu acord global per actualitzar els càrrecs del Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes i el Constitucional en una votació que va reflectir clarament el malestar per un acord que s’ha fet a l’esquena de la cambra i, a més, inclou un candidat, a proposta del PP, molt polèmic: Enrique Arnaldo. L’executiu espera que, com més aviat millor, els conservadors acceptin renovar també el Consell General del Poder Judicial, que al desembre farà tres anys amb el mandat caducat. De fet, en els contactes per pactar els canvis confirmats ahir ja es va parlar dels noms dels possibles vocals del CGPJ.

La incomoditat va aparèixer entre els protagonistes de l’acord i també a la resta de l’oposició. Si s’hagués complert la disciplina de vot ordenada pel PSOE, Unides Podem, el PP i Foro Asturias (soci electoral dels populars), Arnaldo hauria d’haver rebut 243 «sís». No obstant, en va obtenir 232, vuit vots en blanc i un de nul. Segons fonts de la direcció socialista, dos dels seus diputats es van equivocar en la votació (l’exministre José Luis Ábalos i Mariano Sánchez), de manera que hi va haver nou díscols que no van fer cas de la indicació de les direccions dels seus grups respectius. De moment només se saben els noms i cognoms de dos dels díscols: el del socialista Odón Elorza i el de la morada Meri Pita.

I fora del nucli pactista, la resta de l’oposició va exhibir la seva indignació rebutjant participar en les votacions, que van ser telemàtiques i secretes. Els diputats de Vox, Ciutadans, ERC, PNB, Bildu, Junts, PDeCAT, Més País, la CUP i el BNG no van voler exercir el seu dret i, a més, la meitat (els independentistes catalans, bascos i gallecs) es van absentar de l’hemicicle quan va arribar el moment de conèixer el resultat.

Els altres tres aspirants que seran també futurs magistrats del Constitucional amb Arnaldo són: Inmaculada Montalbán, a proposta del PSOE (va obtenir 240 vots favorables); Ramón Sáez, per Unides Podem (240) i Concepción Espejel, també pel PP (237). Ángel Gabilondo ja compta amb l’aval del Congrés com a nou Defensor del Poble, amb 240 vots a favor, sis en blanc i tres nuls. I els nous sis consellers del Tribunal de Comptes seran Enriqueta Chicano, Isabel Fernández Torres, Dolores Genaro, Diego Iñiguez, José Manuel Otero i Miguel Ángel Torres Morato. Tots ells van rebre 239 vots a favor menys Otero, que en va obtenir 238. En el cas del Tribunal de Comptes hi va haver 10 diputats que van optar per votar en blanc.

La majoria de les crítiques es van llançar a l’executiu en conjunt, però van ser més dures encara contra Unides Podem. «Mai no tornin a pujar aquí a donar lliçons a ningú de regeneració», va dir als morats Edmundo Bal (Cs). També en aquesta línia es va manifestar Gabriel Rufián (ERC): «Jo ja vinc decebut de casa amb el PSOE, però amb Unides Podem sorprèn. Crec que tenien prou força per plantar-se».