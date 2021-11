La mort d’Izabela per xoc sèptic el 22 de setembre passat, una jove polonesa del 30 anys embarassada a qui les autoritats de Polònia no van permetre avortar malgrat que el dictamen mèdic va determinar que el fetus no podria sobreviure, va desencadenar fa una setmana fortes protestes i manifestacions contra el govern ultraconservador polonès i la decisió de prohibir de facto l’avortament. Una campanya a la qual es va sumar ahir el Parlament Europeu. En una resolució aprovada per majoria -373 vots a favor, 124 en contra i 55 abstencions-, l’Eurocambra urgeix Polònia a garantir ràpidament i plena l’accés a un avortament «segur, legal i gratuït» i condemna l’entorn cada cop més hostil i violent a què s’enfronten les dones defensores dels drets humans.

La situació va fer un tomb el 22 d’octubre de 2020. Aquell dia el Tribunal Constitucional de Polònia va declarar inconstitucional una disposició de la llei que permetia l’avortament en determinats casos, cosa que va suposar la prohibició de facto de l’avortament al país i la generalització d’avortaments insegurs.