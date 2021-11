Bielorússia va amenaçar ahir de respondre a possibles sancions europees relacionades amb la crisi a la frontera amb Polònia, on alguns milers de migrants estan bloquejats en condicions molt difícils. El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, es va referir en particular a la possibilitat de suspendre el funcionament del gasoducte Yamal-Europa, que travessa Bielorússia i entrega gas rus, combustible vital per als europeus en plena crisi energètica, amb els preus del gas pels núvols a les portes de l’hivern. La Comissió Europea va replicar que no es deixarà intimidar per aquestes amenaces.

«Donem calefacció a Europa i ens amenacen de tancar la frontera. I si tanquem el pas de gas natural?», es va preguntar el mandatari, que va recomanar a les autoritats de Polònia i de Lituània que «pensin abans de parlar».

Brussel·les, que tem una onada migratòria similar a la del 2015, responsabilitza el règim de Lukaixenko d’haver orquestrat aquesta afluència per venjar-se de les sancions occidentals i va anunciar noves mesures punitives la setmana que ve. La Unió Europea (UE) acusa el Govern de Bielorússia d’atreure els candidats a l’exili oferint-los visats i noliejant vols, per després transportar-los a la frontera polonesa.

A les xarxes circulen fotografies de guàrdies fronterers bielorussos amb enormes tenalles per tallar els filats que separen la demarcació, o trasllats de migrants sota la vigilància d’efectius de les forces de seguretat del país.

En aquesta suposada xarxa de tràfic humà organitzada pel Govern de Minsk, seria el mateix entorn del dictador bielorús el que s’estaria aprofitant dels beneficis econòmics ingents que generen els sobrecostos cobrats als immigrants. Clement Bon, secretari d’Estat per a Assumptes Europeus del Govern de França, ha acusat recentment «familiars de Lukaixenko» de trobar-se al capdavant del dispositiu i lucrar-s’hi.