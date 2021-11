Tot i el secretisme que envolta les converses per formar Govern entre els socialdemòcrates de l’SPD, Els Verds i l’FDP, ja que les poques declaracions filtrades per alguns dels seus participants insisteixen a transmetre optimisme, a hores d’ara està clar que els objectius climàtics s’estan erigint com un dels principals obstacles de la coalició semàfor.

La celebració de la COP26 a Glasgow ha tornat a situar la crisi climàtica al capdamunt de l’agenda política: la cimera posa novament sobre la taula la bretxa existent entre els objectius de l’Acord de París i la disposició de la majoria dels governs per a complir-los. Els Verds alemanys temen passar a formar part d’un executiu els objectius climàtics del qual quedin massa lluny de les promeses del seu programa electoral.

«Si els propers dies no aconseguim trobar-nos en l’assumpte de la protecció climàtica, llavors poden arribar noves eleccions», va dir fa pocs dies Winfried Hermann, el ministre de Transports del Baden-Württemberg, l’únic Estat federat d’Alemanya amb un govern regional liderat pels Verds. Hermann no dubta a assenyalar com a grans responsables del possible fracàs els liberals de l’FDP i les seves resistències a una política climàtica més ambiciosa.