Mig miler de persones han reclamat aquest dissabte pel centre de Barcelona en defensa d'unes pensions públiques i sense retallades. Ho han fet en una marxa que ha començat a la plaça Catalunya i ha acabat a Sant Jaume. En el seu manifest, entitats com la Marea Pensionista i altres plataformes i moviments han demanat que no s'aprovi el projecte de llei de reforma de pensions. "La música i la cançó que escoltem només parla de noves retallades: no només es consoliden els actualment vigents, sinó que assistim a una cascada d'altres de nous que, de confirmar-se, deixen pàl·lids els de la reforma del 2013", es queixen.

En aquest sentit, consideren "inacceptable" que Podem hagi retirat les seves dues esmenes, "com ho és tot el projecte de llei". "Un cop més, les promeses es queden en paraules que s'emporta el vent en benefici dels de sempre", ha constatat.

Per tot plegat, demanen retirar el projecte de reforma "empobriment i privatització" de les pensions o bé que els diputats el rebutgin. També volen que als pressupostos de l'Estat per al pròxim any s'inclogui revalorar les pensions en funció de l'increment interanual de l'IPC i equiparar les pensions mínimes a un salari mínim interprofessional equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea. Finalment, exigeixen garantir el sistema públic de pensions a través d'un nou projecte que reculli les reivindicacions del carrer.