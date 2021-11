Glasgow es va despertar ahir sota un mantell de núvols, un aire gèlid i una pluja que ho envoltava tot. Després d’uns dies de bon temps relatiu, on fins i tot va aparèixer el sol per moments, la ciutat escocesa va recuperar el clima més habitual i es va tornar a tenyir d’un gris absolut. Aquest era l’escenari on ahir es va mantenir la recta final de les negociacions de la Cimera del Clima (COP26); un debat clau per al futur de la humanitat i del planeta.

El text que recull els acords, les promeses i els deures en matèria climàtica passava ahir a la nit, en tancar aquesta edició, per l’enèsim escrutini dels ministres de medi ambient, delegats i experts enviats pels 197 països participants. Els serrells que faltaven per polir eren encara molts.

A la taula de debat s’han estat discutint des de qüestions extremadament tècniques fins a compromisos que podrien marcar el futur de milions de persones a tot el món, com el calendari per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o el pacte per ajudar el sud global a fer front al flagell de crisi. En tots dos casos, el futur d’aquests acords és qüestió de llenguatge.

La presidència d’aquesta cimera havia promès més d’una vegada que l’acord final es divulgaria divendres a la tarda, últim dia oficial de la cita. Si podia a les sis, just per a l’hora del te. Però ahir, després de la fi del plenari, es va haver d’anunciar un canvi de plans. A última hora de la tarda es va publicar un últim esborrany de l’acord que, al seu torn, va haver de ser discutit pels governs en una reunió extraordinària que previsiblement s’havia d’allargar fins a la matinada. Acabada la discussió el text final seria votat pels delegats dels governs i, si rebia un suport unànime, seria aprovat definitivament.

Fa només uns dies, en una altra d’aquelles sessions que s’allarguen fins a altes hores de la nit, la delegació mexicana va prometre regalar ampolles de tequila als organitzadors de l’esdeveniment si aconseguien tancar un compromís ahir. L’oferta va ser rebuda amb alegria a la terra del whisky escocès. Els russos, que en qüestions d’alcohol tampoc fan broma, van pujar l’aposta prometent ampolles del seu vodka més preuat si la declaració final es divulgava abans de la nit del que inicialment era el dia final. Ara que ja sabem que la declaració arribarà més tard d’allò acordat, queda per saber què passarà amb tot aquest alcohol.