El Govern d’Àustria va decidir ahir posar en marxa a partir de la mitjanit noves restriccions socials exclusivament per a persones no vacunades o no curades de COVID-19. «La situació és seriosa. La quarta onada de la pandèmia ens afecta plenament. Això és degut a la variant delta del virus, però també es deu a la baixa quota de vacunació», va explicar el canceller federal, el conservador Alexander Schallenberg.

Un 65% de la població adulta està vacunada contra el coronavirus a Àustria, de manera que el país es troba al final de la llista entre els països d’Europa Occidental.