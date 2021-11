La reivindicació de la socialdemocràcia és una constant absoluta en els discursos de Pedro Sánchez de les darreres setmanes. Amb la pandèmia ja encarrilada, contraposa les receptes progressistes que han estat validades amb la pandèmia amb les neoliberals que es van forçar per sortir de la gran depressió del 2008. Però sens dubte també afavoreix el relat l’etapa congressual que segueix travessant el PSOE, després del conclave federal del mes passat a València. Sánchez va tancar ahir el congrés socialista a la Comunitat Valenciana, on va assegurar que aprovarà destinar 660 milions d’euros durant els propers tres anys, fins al 2024, per obrir més de 64.000 places d’educació infantil en el període de zero a tres anys.