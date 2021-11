Vuit immigrants van morir a bord d’una pastera localitzada per Salvament Marítim a 65 quilòmetres al sud de Gran Canària dissabte a la nit. A més, van ser hospitalitzades 12 persones d’un grup total de 62.

Entre els supervivents de l’expedició, tots ells homes d’origen magribí i adults excepte dos menors d’edat, tres que es van trobar en estat més greu, un amb una atuada cardiorespiratòria i dos amb hipotèrmia severa, van ser evacuats d’urgència en helicòpter fins a l’hospital Doctor Negrín de la capital de l’illa.

La xifra d’hospitalitzats, però, va augmentar després d’arribar a terra la seva embarcació de rescat Guardamar Polimnia, que els va auxiliar i va conduir al moll d’Arguineguín, des d’on es va traslladar al centre sanitari nou persones més, va informar el Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat regional 112.

Un veler francès que navegava per la zona va alertar inicialment de la presència de la pastera mentre seguia el seu rumb cap a les sis de la tarda de dissabte, moment en què, davant la llunyania de la seva posició, es va contactar amb un mercant proper, el Nord Mosel, al qual es va sol·licitar esperar a la zona vigilant el que passava fins que arribés a la zona la Polimnia.

Aquesta embarcació va trobar el grup cap a dos quarts de deu de la nit, descobrint els seus tripulants en un primer moment que entre els seus integrants hi havia vuit morts i tres que estaven especialment greus. Per aquesta raó, mentre es procedia a hissar a bord tothom, es va sol·licitar la intervenció d’un helicòpter per evacuar-los a l’hospital i, quan aquest anava ja en camí, es va fixar un punt de trobada on el vaixell es va aturar perquè poguessin ser recollits des de l’aeronau, van detallar des de Salvament Marítim.

En total, durant el dia d’ahir un total de 169 immigrants van ser rescatats de les seves embarcacions.