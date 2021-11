No és el moment. La direcció nacional del PP no vol parlar, almenys encara, de llistes de consens per al congrés del partit a Madrid. La presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, reclama dia sí, dia també, que aquest conclave es convoqui com més aviat millor per començar a preparar ja les eleccions municipals del maig del 2023 i està disposada a incloure a la seva llista l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La resposta de Gènova va ser breu: el congrés encara no s’ha convocat i, en tot cas, es podrà presentar «qui vulgui».

En una entrevista a Ok Diario publicada ahir, Ayuso va respondre que «és clar» que «integraria» Almeida al seu equip per dirigir el partit a l’autonomia, perquè «sempre» ha comptat amb ell per a «tot». La pregunta directa sobre l’alcalde és perquè ell no es descarta com a competidor de la dirigent madrilenya en unes possibles primàries.

Almeida no ha aclarit què farà, una posició que permet que la direcció de Pablo Casado pugui defensar els suposats beneficis d’optar per la «tercera via»: és a dir, que una tercera persona agafi les regnes de la formació perquè Ayuso i Almeida puguin abocar-se als seus càrrecs actuals, la presidència i l’alcaldia, respectivament. «Podrien haver parlat del tàndem, i, en canvi, el que fan és recordar que es pot presentar qualsevol», es lamenten a l’equip d’Ayuso.

L’encarregat de descartar la idea de la llista única va ser Pablo Montesinos, el vicesecretari de Comunicació del partit, que ahir va oferir una roda de premsa després d’haver-se celebrat el comitè de direcció. «La junta directiva ha marcat uns terminis i es compliran. A partir d’aquí es podrà presentar al congrés qui ho vulgui. I qui guanyi tindrà el suport de la direcció nacional», va repetir dues vegades als periodistes que li van preguntar sobre l’opció d’una llista única.

Sorpresa per la resposta

Montesinos no va voler comentar la possibilitat que es tanqui ara aquesta solució de consens (Ayuso de cap i Almeida a la direcció) perquè les aigües s’apaivaguin ja, encara que el congrés se celebrarà a finals del primer semestre del 2022. Tant el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, com el d’Andalusia, Juanma Moreno, han demanat recentment que s’acabi aquest pols intern perquè està desgastant el partit en un moment en què el PP remuntava a les enquestes.

La displicència de la resposta oficial de Gènova oferta per Montesinos va sorprendre a la Puerta del Sol. Fonts de l’equip d’Ayuso van destacar que la idea d’«integrar» Almeida va sortir davant d’una pregunta i no es va tractar d’un anunci («ella sempre ha dit que l’alcalde podrà fer les seves llistes per a les municipals i tindrà marge de maniobra»), però els va cridar l’atenció que no la recollissin «en positiu», per intentar «abaixar el suflé». «Podrien haver dit que seria fantàstic tenir dos polítics com ells al mateix equip», es lamenten.