A finals de novembre (és a dir, a les portes del pont de desembre i a menys d’un mes per al Nadal), els hospitals catalans tindran uns 120 pacients amb COVID-19 a les ucis. Ahir n’hi havia 90, segons Salut. Un centenar és el límit que la conselleria té fixat per començar a estendre l’ús del certificat COVID, que en aquests moments a Catalunya només s’utilitza a l’oci nocturn.

Però els pronòstics del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la UPC apunten que, al final del mes, Catalunya haurà superat aquest límit i que, a més, hi haurà entre 2.000 i 2.500 nous contagis diaris. Aquesta previsió és diferent de la plantejada fa setmanes, quan l’escenari era més optimista i la llavors inexistent pressió hospitalària augurava un Nadal sense ensurts. Però el virus torna a colpejar amb força.

Catalunya fa setmanes que té l’opció d’ampliar el certificat COVID a sobre de la taula i ho debatrà previsiblement avui a la reunió setmanal del Consell Executiu. Es tracta d’una restricció de fàcil aplicació i sense l’impacte econòmic que en tenien d’altres, com ara el límit horari o els aforaments a bars i restaurants.

«La situació epidemiològica està pitjor a tot Europa. Nosaltres encara estem bé, tenim una incidència baixa (a Catalunya era ahir de 86 casos per 100.000 habitants els últims 14 dies), però estem creixent i els models diuen que el creixement continuarà», explica l’investigador del Biocomsc Daniel López-Codina.

La «part positiva», destaca López-Codina, és que la taxa de vacunació a Catalunya i Espanya és «molt alta», i per això «no es preveu que la pressió hospitalària sigui tan elevada com en altres onades». El Biocomsc demana ampliar ja l’ús del certificat COVID abans d’arribar als 100 pacients a les ucis.

Espanya viu una de les millors situacions epidemiològiques d’Europa, malgrat el creixement que hi ha ara a tot el continent. «El que passa ara a altres països ho vam viure nosaltres a l’estiu, quan teníem dues epidèmies: una de vacunats i una altra de no vacunats», diu l’investigador del Biocomsc.

El 80% dels espanyols estan immunitzats i això disminueix la propagació del virus i evita la malaltia greu i la mort. López-Codina recorda que una persona no vacunada té fins a 10 vegades més probabilitats d’ingressar a l’hospital que una de sí vacunada. De fet, un 70% de les persones amb coronavirus ingressades als hospitals catalans no estan vacunades, segons va dir ahir el coordinador d’hospitalització de COVID a l’Hospital del Mar, Robert Güerri, a Catalunya Ràdio.

«La situació preocupa perquè no sabem quin serà el límit d’ingressos a les ucis. Ara mateix no ens podem plantejar un Nadal tranquil com fa un mes», explica López-Codina.

Altres comunitats

A la Comunitat Valenciana, amb un 90% dels més grans de 12 anys vacunats, el president Ximo Puig es planteja augmentar més la taxa. «Per això el certificat COVID pot ser útil, perquè hi hagi alguns espais concrets on sigui necessari tenir-lo per accedir-hi», va explicar ahir.

Altres comunitats com el País Basc han obert el debat sobre la vacunació obligatòria de determinats treballadors, encara que el Govern basc confia que sigui una cosa que es decideixi de manera «uniforme» a tot Espanya, de manera que veu «difícil» que Euskadi adopti aquest tipus de mesures «si no estan emmarcades en una decisió» d’àmbit estatal. Per part seva, el Govern de Navarra estudiarà amb els informes i les dades d’aquesta setmana la possibilitat d’augmentar les restriccions, que afectarien els espais tancats d’ús públic. També el conseller de Sanidade de Galícia, Julio García Comesaña, va avisar ahir que «no es descarta prendre mesures de cap mena».