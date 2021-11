Una magistrada d'un jutjat de Palma conclou que una companyia aèria no pot cobrar un suplement econòmic per transportar una maleta en la cabina de l'avió. Només pot imposar un plus econòmic pel transport de l'equipatge en la bodega de la nau, perquè es tracta d'un servei que representa un cost per a la companyia. Segons publica El Periódico de Catalunya, la jutgessa Margarita Poveda Bernal, del jutjat del Mercantil de Palma, s'ha pronunciat sobre el conflicte d'un passatger, a qui no se li va permetre l'embarcament a l'avió perquè es va negar a pagar les 20 lliures que li exigien per poder viatjar amb el seu equipatge, on portava aparells mèdics per tractar la seva malaltia. La sentència, si bé li dona la raó al passatger, imposa una indemnització de 387 euros a favor del client, que és una quantitat pràcticament simbòlica tenint en compte el volum econòmic que mou la companyia Ryanair. Per justificar aquesta negativa a no permetre l'embarcament al passatger a l'aeroport de Palma, la companyia es va excusar assegurant que el viatger havia comprat un passatge que no incloïa l'equipatge de mà i coneixia que si desitjava facturar la maleta de mà havia de pagar un suplement. I va recordar que el passatger tenia l'opció a comprar la ‘tarifa priority’ que permet viatjar amb dos embalums.