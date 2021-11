La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l’exvicealcalde de València Alfonso Grau per capitanejar i dirigir una «operativa criminal de lliuraments de diners per empresaris» i una «maquinària» per blanquejar diners de contingut il·lícit, segons l’escrit d’acusació del ministeri públic a la peça A del cas Taula, que ha investigat el dopatge electoral del grup municipal popular de l’Ajuntament de València durant les campanyes electorals del 2007, 2011 i 2015.

Grau s’enfronta a les acusacions dels presumptes delictes de malversació de cabals públics (petició de 5 anys de presó), suborn (4 anys) i blanqueig (6 anys). Amb ell s’asseuran a la banqueta per presumpta malversació de cabals públics l’exregidor i exdirector de diverses fundacions municipals Eduardo Santón i l’exdirector de la Fundació València Turisme Convention Boureau José Salinas.