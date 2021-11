Bèlgica és un dels 10 països europeus amb una evolució, segons l’últim informe setmanal del Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC), «molt preocupant» on els contagis no deixen d’augmentar. Els nous casos diaris ja superen la barrera dels 10.000 i el país té des d’aquest cap de setmana 516 llits de cures intensives, més del 25% de tots els disponibles al país, ocupats per pacients COVID. Segons les últimes dades de l’institut Sciensano, entre el 3 i l’11 de novembre es van identificar 10.081 noves infeccions diàries de mitjana, fet que suposa un augment del 39% respecte la setmana anterior.

Darrere del Perú, la major taxa de mortalitat al món l’encapçalen Bulgària, Bòsnia, Macedònia del Nord, Montenegro, Hongria i República Txeca. Segons l’ECDC, també es troben en una situació molt preocupant Polònia, Croàcia, Estònia i Eslovènia. El sistema sanitari de Bulgària, es troba a la vora del col·lapse. Només estan vacunats una quarta part dels adults.

A Alemanya, l’Institut Robert-Koch (RKI) va confirmar ahir que la incidència de COVID-19 dels últims set dies per cada 100.000 habitants ha trencat la barrera dels 300 punts per primera vegada. Ahir es van registrar 23.607 noves infeccions, 8.094 més que fa set dies. Tot i que la incidència acumulada és més gran que l’any passat per aquestes dates, la taxa de mortalitat és clarament menor: l’RKI va anunciar 43 morts relacionades amb el coronavirus, segons Andreu Jerez.

Paral·lelament, els alumnes francesos han de tornar a portar mascaretes a les escoles. Ho va anunciar el president Macron en el discurs televisiu del 9 de novembre. A més, davant d’un rebrot epidèmic, va establir la necessitat que els més grans de 65 anys s’injectin una tercera dosi per disposar del passaport COVID, segons Enric Bonet.

Mentrestant, el Govern britànic oferirà la vacuna de reforç als més grans de 40 anys per augmentar la protecció durant l’hivern, segons Begoña Arce.