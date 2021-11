El Govern preveu la creació i el finançament d’una assegurança per evitar els impagaments dels joves que s’acullin a les ajudes destinades al lloguer de 250 euros mensuals incloses a la nova llei d’habitatge, segons va anunciar ahir la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana , Raquel Sánchez. Aquesta assegurança garantirà la renda del lloguer durant un any i amb una quota que no podrà superar el 5% de la renda anual.