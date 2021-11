L'Audiència de Madrid dona de termini fins a principis de desembre perquè els deu condemnats per l'anomenat 'cas Blanquerna' ingressin voluntàriament a presó, després que el Tribunal Constitucional no hagi admès el seu recurs d'empara. El recurs contra la condemna de quasi tres anys de presó per assaltar la Delegació de la Generalitat a Madrid el 2013 havia suspès l'execució de la pena l'abril passat. Els condemnats han de recollir presencialment l'ordre d'ingrés a presó entre el 25 i el 29 de novembre, i aleshores tindran deu dies més per entrar al centre penitenciari que escullin.

El Tribunal Suprem va emetre el juliol de 2020 una nova sentència, després que el Tribunal Constitucional anul·lés la primera, i va condemnar els ultradretans a penes d'entre 2 anys i 7 mesos i 2 anys i 9 mesos de presó.

A més, l'Audiència ha remès un escrit al Tribunal Suprem perquè indiqui l'estat de l'informe de tramitació de l'indult de dos condemnats més, que també tenen suspès l'ingrés a presó. D'altra banda, un dels condemnats que estava en recerca i captura ja va ser detingut i compleix la pena en un centre penitenciari obert de Madrid, mentre que un altre encara no ha estat localitzat.