La llei de protecció integral a la infància, coneguda com a «llei Rhodes», que va entrar en vigor a finals de juny, estableix que «tots els centres educatius on cursin estudis persones menors d’edat, independentment de la seva titularitat, hauran de tenir un coordinador o coordinadora de benestar i protecció de l’alumnat». Aquesta persona haurà de vetllar per la prevenció, la detecció i la denúncia dels casos d’agressions a menors que passin dins i fora del centre, amb la finalitat de disminuir l’alt índex de delictes violents que pateixen els nens, molts dels quals no es denuncien.

Així mateix, la pionera norma estableix que hi ha d’haver un delegat de protecció, amb funcions semblants, a les entitats que facin activitats d’oci o esportives en què participin menors d’edat. I la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència, que reuneix el Govern i les comunitats, va acordar ahir que les dues figures estiguin plenament operatives el curs 2022-2023, és a dir, a partir del setembre que ve.

Així mateix, en la reunió es va aprovar que, durant el primer trimestre de 2022, s’aprovaran les recomanacions i criteris comuns que hauran de contenir els protocols d’actuació contra la violència que regiran als centres d’escolars davant de qualsevol indici de maltractament, assetjament, ciberassetjament, violència de gènere, suïcidi o autolesió. Així mateix, en aquest termini s’emetran pautes per als documents similars que regiran a l’àmbit de l’esport, l’oci i els centres d’internament.

«L’acord que avui portem aquí conté una sèrie d’accions que suposen un salt quantitatiu i qualitatiu en les polítiques públiques de protecció de la infància davant de la violència. M’agradaria destacar una mesura, la creació de les figures del coordinador/a de benestar infantil i del delegat de protecció», va destacar la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra.