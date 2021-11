La fiscalia anticorrupció i els agents de la Unitat d'Assumptes Interns (UAI) de la Policia van gravar a l'advocat Alfonso Pazos, el pres de confiança de José Manuel Villarejo, tractant de difondre l'existència d'una suposada recerca sobre el subministrament d'hormones femenines al rei emèrit Joan Carles I per part de l'entorn del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), segons la informació recaptada per El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

D'aquesta manera, segons els investigadors, el comissari jubilat tractava que aquesta documentació acabés als mitjans de comunicació, als quals volia traslladar que integrants del CNI, al capdavant del qual es trobava un dels seus majors enemics, el general ara a la reserva Félix Sanz Roldán, havien tractat de “rebaixar-li” el desig sexual a Joan Carles I durant la seva relació amb Corinna Larsen.

Però la intervenció policial va impedir que el clan de Villarejo aconseguís difondre aquests suposats fets, que el comissari hauria investigat pel seu compte sense cap mena de suport judicial. Per això l'"Operació Farinelli", com així la va denominar Villarejo, no va arribar a veure la llum pública fins a la seva última compareixença a la comissió de recerca del Congrés sobre l'espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas o ‘Operació Kitchen’.

"Inhibidors de testosterona"

El presumpte cap del considerat pel ministeri públic com a "clan policial mafiós” que durant anys “va infectar” a la Policia, va assegurar al Parlament, de manera literal: “Al rei emèrit li van injectar hormones, inhibidors de testosterona, perquè es considerava un problema d'Estat que fos tan ardent”. No obstant això, no va aportar cap prova referent a la recerca que va dur a terme pel seu compte i al marge de la Justícia.

El presumpte cap del qualificat per la fiscalia com a "clan policial mafiós" va utilitzar la comissió de recerca sobre l'espionatge a Bárcenas per a parlar sense proves de l''Operació Farinelli'

Mesos abans de la seva compareixença al Congrés l'advocat Alfonso Pazos havia estat detingut per “distribuir, facilitar o negociar amb la documentació a la disposició de l'excomissari”, segons el relat de la fiscalia anticorrupció inclòs en un acte del cas Tàndem del jutge Manuel García Castelló de 22 de febrer, al qual ha tingut accés aquest diari.

Durant la recerca policial sobre aquests fets, encapçalada pels fiscals Miguel Serrano i Ignacio Stampa, el telèfon d'aquest pres de confiança del comissari va ser interceptat mentre mantenia una conversa sobre la denominada per Villarejo com a “Operació Farinelli”, en al·lusió al ‘castrati’ italià Carlos Broschi, tal com va avançar niusdiario.es.

Conversa amb Corinna Larsen

El comissari va obrir una recerca personal després d'assegurar-li Corinna Larsen el 2016 que el seu examant Joan Carles I havia estat durant mesos medicat en contra de la seva voluntat. Ella sospitava que havia estat sotmès a un tractament per a baixar-li la libido.

“Jo he portat aquest metge francès […] que també ha estat el metge de Chirac, un tipus molt discret però molt bo. Hem fet tots els avanços en paral·lel per a veure què li posaven com a medicació. Li han posat un munt d'hormones femenines per a rebaixar-li la força, per rebaixar-li testosterona i tot això”, va dir en concret Larsen, segons consta en l'enregistrament de Villarejo, a la transcripció del qual ha tingut accés El Periódico de España.

"No podia estar amb una dona"

En la conversa, l'empresària germanodanesa donava per cert que les autoritats espanyoles havien decidit hormonar a Joan Carles I: “Tu pots canviar la personalitat d'una persona amb la química, i això jo ho sé amb gent que ho han fet durant un temps, llavors li han tret tot, no podia estar amb una dona ni res. […] I és clar, ha entrat en una depressió horrible, i després, és més fàcil manipular a una persona no?”, completava Larsen.

Després de rebre aquesta informació, Villarejo va iniciar una recerca pel seu compte per a tractar de buscar proves d'aquesta suposada actuació de l'espionatge espanyol. Aquesta documentació era la que tractava de difondre Pazos, el seu pres de confiança, entre els mitjans de comunicació. No obstant això, la seva detenció va impedir la difusió de 'fake news' fins a la compareixença de Villarejo en el Congrés dels Diputats, en la qual alguns dels diputats es van prendre de broma les paraules del comissari: "Això sembla l'última de James Bond", va etzibar el diputat d'ERC Gabriel Rufián.