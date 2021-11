L’explosió d’un cotxe diumenge davant d’un hospital a la ciutat anglesa de Liverpool està sent investigat com «un atemptat terrorista», segons va confirmar la policia britànica. Els serveis de seguretat de l’MI5 s’han fet càrrec del cas. Les forces de seguretat han escorcollat diversos domicilis i han detingut quatre homes, tres diumenge, de 21, 26 i 29 anys, i l’altre ahir, un jove de 20 anys de Kensington, per la seva presumpta vinculació amb els fets. Els investigadors consideren que l’autor de l’atac davant de l’Hospital de Dones de Liverpool va ser el passatger d’un taxi que manejava un artefacte explosiu «improvisat» construït per ell mateix. L’individu ha estat identificat com a Emad Al Swealmeen, un refugiat sirià que va morir a l’acte.