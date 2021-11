Els Vint-i-set continuen amb la seva ofensiva contra el règim d’Aleksandr Lukaixenko. Els ministres d’Exteriors de la Unió Europea van fer ahir el pas esperat i van ampliar el marc legal europeu que permetrà castigar també individus i entitats -com aerolínies o agències de viatge- que organitzen o contribueixen a activitats del règim per facilitar que migrants creuin la frontera amb la UE. «La decisió reflecteix la determinació de la UE d’actuar contra la instrumentalització dels immigrants per motius polítics», va explicar l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell. «Utilitzarem plenament les sancions contra els traficants d’éssers humans i augmentarem la pressió sobre les aerolínies implicades», va afegir l’alemany Heiko Maas. A més d’aquesta decisió, els Vint-i-set van adoptar un cinquè paquet de sancions que estarà preparat en els propers dies, ampliant-se les entitats que es veuran afectades.