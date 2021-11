La NASA realitza juntament amb el Centre de Recerca de Medicina Aeroespacial Envihab del Centre Aeroespacial Alemany (DLR) un estudi per a saber quins efectes té la microgravetat en l'organisme de les persones. I, per aquest motiu, ha fet públic un anunci en el qual busca voluntaris per a un 'treball' en el qual els participants del mateix han de realitzar tots els seus hàbits des del llit durant dos mesos a canvi d'un gens menyspreable sou d’11.000 euros. L'objectiu que persegueix l'agència espacial estatunidenca és la de continuar estudiant la resposta del cos humà en passar diverses setmanes prostrat en situacions d'ingravitació.

Bona salut

Les qualitats que ha de reunir la persona per a poder ser voluntari en aquest estudi és tenir més de 14 anys i menys de 55, tenir bona salut, no fumar, mesurar més d’1,53 metres i menys d’1,90 i tenir un índex de massa corporal d'entre 19 i 30 quilos per metre quadrat.

També cal saber alemany, ja que l'experiment es realitza a la ciutat alemanya de Colònia, i estar disposat a desplaçar-se a aquesta localitat durant el temps que duri la recerca, segons ha publicat el Centre Aeroespacial Alemany.

Tres mesos en total

Les persones que resultin escollides han de viatjar a Colònia 15 dies abans que s'iniciï l'experiment per a preparar-se. I, després de concloure l'estudi, han de romandre a Colònia 15 dies més. Durant l'estudi, els voluntaris hauran d'estar 59 dies prostrats en un llit que tindrà una elevació de sis graus en la zona dels peus perquè els líquids pugin al capdavant. Un altre exercici serà el de passar 30 minuts en un llit centrífug amb el qual se simula la gravetat artificial. Per inscriure's com a voluntari en l'estudi, cal enviar un correu electrònic a l'adreça probanden@dlr.de amb el nom i cognoms del candidat.