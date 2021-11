PSOE i Unides Podem han pactat 30 esmenes conjuntes al projecte de llei de memòria democràtica i han acordat afegir al text la possibilitat d'investigar i jutjar a Espanya els crims del franquisme. Segons ha informat la formació lila, en una de les esmenes, els partits de la coalició plantegen que "els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura" tinguin "la consideració d'imprescriptibles i no amnistiables". Aquest principi del dret internacional s'haurà d'aplicar independentment de la llei d'amnistia de 1977, que no podrà ser impediment per a la investigació d'aquesta mena de crims.

A més, els socialistes i la formació lila també proposen que la fiscal de sala de Drets Humans i Memòria Democràtica abordi la investigació dels fets que van tenir lloc en ocasió del cop d'estat, la guerra i la dictadura.