La llista de condemnes judicials a Hongria i Polònia continua creixent. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va assestar ahir dos nous cops contra el paquet legislatiu hongarès que criminalitza l’assistència a refugiats i immigrants i contra el règim polonès que permet al ministre de Justícia adscriure jutges a tribunals penals. Segons la cort europea, tots dos casos vulneren el dret comunitari.

En el cas de Polònia, que ja va ser condemnada a finals d’octubre a pagar una multa diària d’un milió d’euros per vulnerar la independència judicial, el TJUE ha dictaminat que el règim que permet al ministre de Justícia, que és alhora fiscal general, adscriure jutges a tribunals penals superiors mitjançant comissions de servei a les quals pot posar fi en qualsevol moment, sense haver de justificar-se ni motivar la decisió, vulnera el dret europeu. Segons destaquen els jutges, l’exigència d’independència judicial obliga a que les normes relatives a aquestes comissions de servei presentin les garanties necessàries per evitar qualsevol risc que s’utilitzin com a mitjà per controlar políticament el contingut de les resolucions judicials, en particular a l’àmbit penal.

Set causes pendents

L’assumpte respon a set causes penals pendents de resolució al tribunal regional de Varsòvia, que va interrogar el TJUE sobre la composició dels òrgans d’enjudiciament que s’han de pronunciar sobre aquestes causes.

Pel que fa a la sentència sobre Hongria, la conclusió de la cort europea és que el país que governa Viktor Orban, en sancionar penalment l’assistència a immigrants i refugiats, infringeix el dret comunitari. «La tipificació penal d’aquesta activitat menysprea l’exercici dels drets garantits pel legislador de la Unió en matèria d’assistència als sol·licitants de protecció internacional», sentencia. El cas es remunta al 2018, quan Orban va introduir un nou motiu d’inadmissibilitat de les sol·licituds d’asil, va tipificar penalment les activitats dirigides a facilitar la presentació de sol·licituds d’asil i va establir restriccions a la llibertat de circulació.