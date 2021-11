La Secció 30 de l’Audiència Provincial de Madrid ha requerit 10 dels condemnats per l’assalt del centre cultural Blanquerna, perpetrat a Madrid l’11 de setembre de 2013, perquè els propers 25 i 29 de novembre recullin en persona el manament corresponent per a ingressar voluntàriament a la presó. El tribunal no cita quatre dels condemnats més, dos perquè està pendent la petició d’indult que van sol·licitar, i els altres dos perquè van fugir, encara que un ja està internat al centre d’inserció social Victoria Kent.

El requeriment donat a conèixer ahir arriba després que el Tribunal Constitucional rebutgés els seus segons recursos d’empara, la interposició dels quals va motivar la suspensió de l’execució de la seva pena a l’abril. Un cop recollit el manament, tindran 10 dies per ingressar al centre penitenciari que escullin.

El Suprem va condemnar a penes d’entre 2 anys i 7 mesos i 2 anys i 9 mesos de presó els 14 assaltants per un delicte de desordres públics en concurs ideal amb un delicte contra el dret de reunió. L’alt tribunal va dictar aquesta resolució per complir la del Constitucional, que el gener del 2020 va donar la raó, en part, a diversos dels condemnats contra la primera decisió del Suprem, en obligar-lo a retirar l’agreujant de discriminació ideològica i el subtipus agreujat del delicte de danys en béns d’ús públic, amb els quals havia elevat fins als quatre anys de presó la pena originalment imposada per l’Audiència madrilenya.

Pendents de l’indult

La Secció 30 ha remès un ofici a l’alt tribunal perquè li digui quin és l’estat de l’informe sobre la petició d’indult de dos dels condemnats més. Sol·licitar la mesura de gràcia va ser el motiu pel qual se’ls va suspendre de manera cautelar el compliment de la seva condemna, per la qual cosa hi ha la possibilitat que els 10 requerits el sol·licitin ara per tornar a endarrerir el seu ingrés a la presó. Un altre dels condemnats, que estava crida i cerca, ja va ser detingut i compleix la seva pena al centre d’inserció social Victoria Kent, mentre que l’altre continua en parador desconegut.

El Tribunal Suprem ha d’informar sobre l’indult de dos dels condemnats perquè va agreujar les condemnes de l’Audiència Provincial de Madrid. En la segona resolució, l’alt tribunal va estimar parcialment els recursos de la Fiscalia i de la Generalitat de Catalunya contra la sentència de l’Audiència de Madrid del 19 de febrer del 2016.