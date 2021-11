Sense forcejaments però amb la dotació de dos furgons policials mobilitzada, els líders dels sindicats de funcionaris de presons Acaip-UGT i Cesif Presons, José Ramón López i Jorge Vilas, van ser desallotjats al final de la tarda d’ahir de la seu de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, on s’havien tancat a l’inici de la jornada. El conflicte col·lectiu desencadenat a les presons sota comandament del Ministeri d’Interior (totes menys les catalanes i les basques) es va encendre ahir encara més. López i Vilas s’havien tancat des de primera hora a la sisena planta de la seu d’aquesta entitat dependent del Ministeri d’Interior. Un inspector de la Policia Nacional s’havia personat a la tarda a la sala que ocupaven per advertir-los que serien desallotjats per la força si no abandonaven el seu lloc de tancament. Els dos dirigents sindicals havien aprofitat la celebració d’una taula delegada de Presons per iniciar la protesta.