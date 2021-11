Jacob Chansley, l'home conegut com el 'xaman de QAnon' que amb el seu tors tatuat, la cara pintada, un casc amb banyes, una llança i un megàfon es va convertir en imatge indeleble de l'assalt al Capitoli dels Estats Units el 6 de gener, ha sigut sentenciat aquest dimecres a una pena de 41 mesos de presó. Tot i que Chansley no va cometre cap acte violent durant la insurrecció el jutge federal Royce Lamberth li ha imposat una sentència de la mateixa durada que la que va dictar la setmana passada per a Scott Fairlamb, un altre encausat que va agredir un policia durant l'assalt. «No va donar un cop de puny a ningú, però el que va fer va ser obstruir de fet el funcionament de tot el govern», ha remarcat el jutge, que ha recordat als advocats de Chansley que el seu client «es va fer a si mateix la imatge de la revolta, per bé o per mal es va fer la imatge de tot aquest fet».

En la vista el mateix Chansley ha fet una intervenció de més de 30 minuts on ha arribat a comparar-se amb Jesucrist i amb Ghandi. Ha parlat també de l'impacte que la presó ha tingut en ell i de la culpa i penediment que estableixi per haver violat la llei. Ha anomenat els seus actes «indefensables» però també ha assegurat que no és ni un «criminal perillós» ni un «insurrecte» ni un «terrorista nacional». El jutge després ha lloat la seva declaració i ha assegurat que «part d'aquestes paraules s'assemblen al tipus de coses que hauria dit Martin Luther King». El magistrat també ha considerat que el penediment de Chansley és genuí i que està «en el bon camí», però ha recordat que res d'això era suficient per imposar-li una sentència menor donat el «terrible» dels seus actes.

Els fets del 6 de gener

Chansley, un resident d'Arizona que té 34 anys, va servir a la Marina fins al 2007 i s'havia guanyat seguidors a diverses xarxes socials abans del 6 de gener, va ser una de les primeres persones que van irrompre al Capitoli. Va entrar a l'edifici del Senat animant altres assaltants cridant obscenitats a través del seu megàfon. Va entrar a la sala de la Cambra alta, on va ignorar un policia que li va demanar que l'abandonés i va anomenar «puto traïdor» el llavors vicepresident Mike Pence. Quan Chansley va pujar a l'estrada de la presidència, en va pronunciar una que acabava amb un agraïment a Déu «per permetre'ns desfer-nos de comunistes, globalistes i traïdors en el nostre Govern», va deixar escrit en un paper «És només qüestió de temps. Es farà Justícia». El 7 de gener va trucar a l'FBI i va admetre el seu paper en l'assalt i es va entregar dos dies després. Inicialment va ser imputat amb sis càrrecs, però al setembre va aconseguir un acord amb la fiscalia per evitar el judici després de declarar-se culpable d'un únic càrrec d'obstrucció d'un procediment oficial (la certificació dels resultats de les eleccions que va guanyar Joe Biden).

Tot i que inicialment va intentar que Donald Trump li concedís un perdó, com que no el va aconseguir va buscar distanciar-se del mandatari i també ha renegat de les teories conspiradores de QAnon. Ha passat prop de 10 mesos en presons de Washington i Virgínia, després d'aconseguir un trasllat per tenir accés a menjar orgànic conforme al seu xamanisme. Els seus advocats havien intentat que el jutge donés per suficients els 10 mesos que ha passat a la presó i al·leguen que necessita tractament mental després d'haver sigut diagnosticat amb un desordre esquizoide de la personalitat, ansietat i depressió. Finalment aquell temps que ja ha servit a la presó es descomptarà de la sentència, però després dels 31 mesos que li resten empresonat haurà de passar tres anys en llibertat condicional.