Les autoritats d’Alemanya van alertar ahir sobre un nou màxim de casos de coronavirus en registrar més de 52.800 a l’última jornada, segons dades de l’Institut Robert Koch. L’organisme, l’ens governamental encarregat del control de malalties infeccioses, va assenyalar a la seva pàgina web que durant les últimes 24 hores s’han registrat 52.826 contagis i 294 morts, cosa que eleva els totals a 5.129.950 i 98.274, respectivament. A més, l’organisme va assenyalar que la incidència acumulada setmanal és de 319,5 casos cada 100.000 habitants, un nou rècord que supera els 312,4 notificats dimarts.

Així mateix, en aquests moments hi ha 490.800 casos actius, uns 27.700 més que el dia anterior, i 4.540.900 persones s’han recuperat fins ara de la covid-19, incloses al voltant de 24.800 altes durant el darrer dia.

Els estats d’Alemanya han començat a imposar noves restriccions en el marc de la pandèmia i davant del repunt de casos que viu el país sense esperar l’aprovació del Govern alemany per actuar davant de l’increment de la incidència epidemiològica.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va advocar per fixar una taxa d’hospitalització màxima com a indicació per implementar mesures addicionals per frenar l’avenç del virus. Tal com va explicar, si no s’estableix un límit, la incidència hospitalària –el nombre de pacients ingressats per cada 100.000 habitants– continuarà sent un problema per al sistema de salut del país.

En aquest sentit, la cancellera va alertar que «seria una catàstrofe» esperar per actuar fins que les unitats de cures intensives dels hospitals estiguin plenes. «La quarta onada està colpejant el nostre país amb tota la seva força», va insistir. «No és pas massa tard per decidir-se per una primera vacunació», va explicar Merkel abans de matisar que «cal un esforç nacional per reforçar la vacunació contra la covid-19».