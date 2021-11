El dramaturg cubà Yunior García, el principal promotor de les marxes contra el Govern de Cuba, es troba a Espanya després que el cap de setmana passat no pogués dur a terme els seus plans de desfilar pels carrers de l’Havana després que les forces de seguretat assetgessin el seu habitatge. Fonts governamentals espanyoles van informar que García, fundador del moviment Arxipèlag, que va convocar les protestes del 15-N, va aterrar ahir a Madrid després d’haver sol·licitat un visat de turista.

L’opositor cubà, que va viatjar en un vol comercial, va arribar a Espanya acompanyat per la seva dona, van explicar les mateixes fonts, sense que per ara estigui clar quins són els plans de futur. El Govern cubà va assegurar que no hi ha hagut cap acord entre l’Havana i Madrid per facilitar la sortida del país del dissident i van explicar que l’activista i dramaturg hauria tramitat el visat pel seu compte.