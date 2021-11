L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) creu que la tercera dosi «tard o d'hora s'haurà d'administrar a la majoria de la població». Això és el que ha assegurat el cap en l'àmbit de les vacunes de l'EMA, Marco Cavaleri, en una roda de premsa en què ha apuntat que la dosi de reforç té l'objectiu de «restaurar la protecció inicial» perquè disminueix amb el temps. «La protecció, que inicialment és bastant alta, amb el temps tendeix a decréixer», ha dit Cavaleri, que ha remarcat que la protecció no cau directament a zero. Segons ha explicat el cap de l'àmbit de les vacunes de l'EMA, la protecció que més cau és la relacionada amb la infecció i la malaltia lleu, mentre que la que protegeix contra la malaltia greu es manté més en el temps.