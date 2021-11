Quaranta-quatre anys després, la llei d’amnistia continua generant polèmica. El consens unànime entre totes les formacions que es va assolir el 1977 entre tensions provoca friccions ara entre el Govern de coalició i el seu principal soci parlamentari, ERC. PSOE i Unides Podem van arribar a un acord ahir per presentar una trentena d’esmenes a la futura llei de memòria democràtica i, entre altres canvis, sembla que obren la porta a una de les assignatures pendents d’Espanya en aquesta matèria: que la justícia pugui investigar els crims de la guerra civil i la dictadura franquista. Per als republicans és tot «fum», una «mena de triomfalisme absurd» dels dos partits de l’executiu i resulta insuficient per avalar la norma. Al Govern se li complica així l’aritmètica parlamentària.

En el que semblava un intent per atraure ERC, socialistes i morats van pactar ahir que les lleis internacionals per a la persecució dels delictes de lesa humanitat s’apliquin «com a dret vigent a Espanya» (cosa que ja està reconeguda a la Constitució), de manera que la llei d’amnistia s’interpreti i apliqui tenint en compte que els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura tenen «consideració d’imprescriptibles i no amnistiables». Això podria permetre, entre altres coses que Rodolfo Martín Villa, processat a Argentina per tortura, fos portat davant els tribunals a Espanya.

Poc després de conèixer-se els propòsits del Govern, diferents representants del moviment memorialista van lamentar que no impulsi una derogació o reforma expressa de la llei d’amnistia. En els darrers anys, diversos querellants ja han presentat davant els tribunals l’argument del Dret Internacional Humanitari i la resposta de la Justícia sempre ha estat que no es podia fer res mentre estigués vigent la llei d’amnistia.

ERC –que va registrar 65 esmenes– té un pensament similar. «S’està enganyant la gent. No s’està fent res», va denunciar el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, que va explicar que la Constitució ja recull una al·lusió sobre l’aplicació del dret internacional i que tot i això no s’han pogut jutjar els crims del franquisme.