La possibilitat d’un avançament electoral a la primera meitat de l’any que ve s’ha instal·lat definitivament al tauler polític andalús després del terratrèmol causat per la filtració de l’àudio del vicepresident, Juan Marín (Cs), assenyalant que seria «estúpid» tirar endavant uns pressupostos per al 2022.

Els socis de govern, PP i Cs, intenten donar una imatge de normalitat a aquestes declaracions, situant-les en un context econòmic diferent i advers, al juny, i mantenen que això no afectarà l’estabilitat del Govern i que la vocació és acabar la legislatura, amb eleccions quan toquen, al novembre.

Tot i això, la resta de partits coincideixen en la seva apreciació i consideren que tot el Govern comparteix la idea de Marín, per la qual cosa la negociació pressupostària ha estat «un paripé» i «una mentida» i només busca una excusa per tenir un relat suficient que permeti al president, Juanma Moreno, avançar les eleccions.

La negociació pressupostària està esgotada, amb esmenes a la totalitat dels comptes per part del PSOE, Vox i Unides Podem, per més que el conseller d’Hisenda, Juan Bravo, hagi tornat a citar per escrit els dos primers grups per negociar.