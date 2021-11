Els presidents dels estats d’Alemanya van acordar ahir amb el Govern central introduir restriccions per a la vida pública per a les persones que no s’han vacunat contra la covid-19. Fonts presents a la reunió de les autoritats alemanyes van confirmar que les instal·lacions enfocades a l’oci, la cultura o els esports, entre d’altres, únicament seran accessibles per a les persones amb la pauta completa de vacunació o que s’hagin recuperat del coronavirus.

Les restriccions entraran en vigor quan la taxa d’hospitalitzacions a causa de la malaltia arribi al número 3. És a dir, que hi hagi tres persones hospitalitzades per una causa relacionada amb la covid-19 per 100.000 persones la darrera setmana. Si la taxa es manté per sota del 3 en cinc dies, les restriccions s’alleujaran. Els nens menors de 18 anys -la gran majoria dels no vacunats a Alemanya- estan exempts de complir les limitacions.

Si la taxa supera el número 6, aquells amb l’esquema complet de vacunació o que s’hagin recuperat del coronavirus hauran de presentar una prova diagnòstica de la malaltia negativa per accedir a instal·lacions públiques.

Per part seva, les regions italianes van demanar ahir al Govern central una «revisió» de les mesures contra el coronavirus davant l’augment dels casos, i la majoria van proposar que, en cas d’imposar noves limitacions, afectin únicament els no vacunats.

La Conferència que reuneix tots els governadors de les regions i províncies autònomes del país va sol·licitar una trobada «urgent» amb el Govern de Mario Draghi per estudiar la vigència de les regles actuals per contenir la pandèmia. El seu desig és evitar conseqüències socials, però també que afectin la recuperació econòmica, davant de la campanya comercial i turística de Nadal, a causa d’un escenari epidemiològic a l’alça que dimecres superava els 10.000 contagis per primer cop des del maig.

Paral·lelament, les autoritats de la República Txeca van anunciar una bateria de noves mesures contra la pandèmia de coronavirus després del repunt de contagis que viu el país, entre les quals destaca la restricció d’accés als restaurants i grans esdeveniments als ciutadans que no estiguin vacunats contra la covid-19. El primer ministre txec, Andrej Babis, i el ministre de Salut, Adam Vojtech, van detallar, a més, que els treballadors que no estiguin vacunats hauran de començar a presentar una prova diagnòstica setmanal.

Pas endavant dels EUA

En un altre ordre de coses, el Govern nord-americà ha encarregat a la gegant farmacèutica Pfizer 10 milions de píndoles contra la covid-19 per 5.290 milions de dòlars, una comanda supeditada a l’aprovació del medicament per les autoritats competents. El president dels EUA, Joe Biden, es va comprometre també a iniciar el repartiment («assequible i gratuït») abans que s’acabi el 2021. La píndola Paxlovid ha demostrat reduir l’hospitalització o la mort en gairebé un 90% entre els pacients d’alt risc infectats.