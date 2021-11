La Inspecció de Salut i Atenció Juvenil (IGJ) als Països Baixos demana als joves que “no s'infectin deliberadament amb el coronavirus” per mantenir el passaport covid, després de conèixer-se els plans del govern neerlandès d'excloure als no vacunats d'aquest certificat.

“És perillós infectar-se intencionadament amb el coronavirus. En fer-ho, et poses en perill a tu i als altres. La Inspecció de Salut i Atenció a la Joventut està, per tant, indignada per les iniciatives que ofereixen aquesta possibilitat. El coronavirus és perillós. Pots emmalaltir greument”, subratlla la IGJ.

Aquest advertiment arriba després de l'aparició d'“organitzacions que conscientment volen propagar més el virus”, diu la inspecció, en al·lusió a grups en línia que ofereixen la possibilitat de contagiar-se per a ser considerats “recuperats de la covid-19” i obtenir així el passaport covid, que només serà vàlid per aquests i els vacunats si el Parlament aprova els plans del Govern.

“Em sembla espantós. És una bufetada per a qualsevol que s'hagi compromès a lluitar contra la pandèmia durant més d'un any i mig. I per descomptat també per als familiars de persones que van perdre la vida pel coronavirus", ha lamentat Marina Eckenhausen, inspectora general.

Segons va alertar, el risc ja no sols està en la possibilitat de desenvolupar covid-19 greu perquè no s'està vacunat, sinó que “pots infectar a altres, els qui al seu torn poden emmalaltir greument”, per la qual cosa es posa en risc la seva vida, així que “qualsevol que s'infecti deliberadament posa en perill la salut pública”, va sentenciar la IGJ.

Una pàgina web ha començat aquest dijous a oferir un paquet per 33,50 euros, que inclou un tub amb un líquid per a infectar-se amb el coronavirus i un test ràpid per a verificar el contagi.

La inspecció, que ha mostrat la seva sorpresa per l'existència d'una oferta d'aquest tipus, ja està investigant aquesta web per determinar si realment ofereix material real que posa en risc als usuaris, encara que, segons ha pogut comprovar Efe, la pàgina està ara desconnectada i és impossible accedir-hi.

Si bé encara no ha rebut el suport d'una majoria parlamentària, el govern neerlandès planeja excloure d'aquí dues setmanes del passaport covid als no vacunats, encara que donin negatiu en un test, la qual cosa impedirà el seu accés a llocs d'alt risc de contagi, com a bars, restaurants, esdeveniments musicals, i fins i tot als comerços no essencials.

Països Baixos està estudiant el reforç de les restriccions, que afectarien principalment els no vacunats, després que els contagis registressin rècord diari durant les últimes dues setmanes, amb més de 23.000 nous positius en 24 hores documentats ahir, al mateix temps que augmenta la pressió hospitalària.

Un 82,7% de la població més gran de 12 anys té ja la pauta completa i un 86,4% té almenys una dosi, encara que aquestes dades porten estancats diversos mesos, amb al voltant d’1,8 milions d'habitants negant-se a rebre una injecció contra la covid-19, per por, escepticisme cap a les vacunes o per motius religiosos.