Àustria confinarà tota la població a partir de dilluns, durant 10 dies i amb un termini màxim de 20, segons informen els mitjans austríacs, que asseguren que la decisió s'ha pres en una reunió liderada pel canceller federal, Alexander Schallenberg. A més, el govern també ha decidit fer obligatòria la vacunació a partir del mes de febrer. La decisió arriba després que el cap de setmana passat es decretés el confinament, només, de les persones no vacunades i que les regions on han crescut més els contagis ja haguessin anunciat un confinament general. A Àustria, el 25% de la població adulta no està vacunada, una xifra superior a la mitjana europea i de l'Europa occidental.

"Els ciutadans hauran d'assumir noves restriccions durant 20 dies perquè hi ha hagut molts que s'han mostrat insolidaris. Els demano que segueixin les mesures i redueixin els contactes", ha dit Schallenberg en l'anunci del confinament.

En les darreres setmanes, les autoritats austríaques han augmentat la pressió sobre els no vacunats. No podien, per exemple, anar a restaurants, centres d'oci i d'estètica. Posteriorment, es va declarar el confinament als no immunitzats i ara a la població general, un fet que converteix Àustria en el primer país europeu en prendre una mesura tan dràstica.

La taxa de contagis d'Àustria es troba entre les més altes d'Europa amb gairebé mil casos per cada 100.000 habitants. Les morts també han augmentat, tot i que es troben per sota dels nivells de la tardor passada, quan es van registrar les pitjors dades.