Després de la presa de possessió ahir dels quatre nous magistrats del Tribunal Constitucional (Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ramón Sáez i Inmaculada Montalbán), el president en funcions, Santiago Martínez Vares, actualment el magistrat més antic, convocarà el Ple per triar, avui a la tarda, nous president i vicepresident. Els magistrats Pedro González Trevijano, conservador, i Juan Antonio Xiol, progressista, els mandats dels quals acaben el juliol del 2022, seran nomenats respectivament per a aquests llocs, segons ha sabut El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, com a resultat d’un ampli consens.

Encara que semblava clar que el tàndem González Trevijano-Xiol seria el binomi elegit, per pertànyer al grup de magistrats a l’últim terç del seu mandat, també en formava part Santiago Martínez-Vares, que podia ser candidat a presidir el Constitucional. Però va descartar competir per la presidència, dins del sector conservador, amb González Trevijano i, a canvi, semblava aspirar, segons fonts judicials, a ser vicepresident. Aquest desenllaç hauria suposat que el sector conservador es feia amb el control total i absolut del tribunal, fet pel qual la vicepresidència finalment serà per a Juan Antonio Xiol.

Per altra banda, Juan José González Rivas es va acomiadar ahir de la presidència del Constitucional demanant als que a partir d’ara formen part de l’alt tribunal que la seva tasca sigui «honesta» i «discreta» i que actuïn amb «lleialtat institucional» i «independència», així com que fugin de la «crispació». En la seva intervenció, va recordar que els cànons europeus obliguen que els tribunals constitucionals estiguin «a l’alçada d’uns estàndards molt exigents», i per això els seus membres «han de donar exemple», paraules que van fer que inevitablement el públic, entre els quals hi havia quatre ministres del Govern de Pedro Sánchez, pensessin en un dels magistrats que s’hi incorporava, Enrique Arnaldo, l’elecció del qual ha estat relacionada amb la polèmica per haver compaginat la seva activitat com a lletrat a les Corts amb el seu bufet.

En la seva intervenció, González Rivas va fer balanç de l’activitat de l’alt tribunal i de la seva presidència, durant la qual s’han resolt 31.000 assumptes, entre els quals va destacar els relatius al procés, àmbit en què va assegurar que ja s’han dictat més de 20 sentències, i a la pandèmia de la covid-19.