La negociació dels pressupostos de la Generalitat s’ha convertit en una partida a quatre, i cada actor té els seus objectius i les seves prioritats. Això fa que, a pocs dies que soni la campana i els comptes segueixin el seu curs o decaiguin al Parlament, totes les possibilitats segueixin obertes. Ahir van continuar les reunions a múltiples bandes. En les que es van fer públiques es van trobar el Govern i els comuns, d’una banda, i JxCat i la CUP per l’altra. Les dues reunions van ser llargues i, segons els seus protagonistes, productives. La principal novetat després que, dimecres, Pere Aragonès obrís la negociació també als comuns és que això ha provocat que a les converses es parli també dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona. Va passar ja a la primera reunió que van mantenir els dos equips negociadors, encara que, per part del Govern, només hi havia membres d’ERC.

Gairebé alhora que això passava al Parlament, el líder d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, consagrava el «no» inicial al pressupost d’Ada Colau. L’aprovació definitiva dels comptes de la capital catalana, després que esquivessin el veto republicà i passessin el primer tràmit gràcies als tres vots de Barcelona pel Canvi, està prevista per al desembre. Els comuns mai no han amagat la seva predilecció per «tenir pressupostos a tot arreu»: Barcelona, la Generalitat i el Govern central. En tots tres àmbits tenen un paper reservat, sobretot ara que el president de la Generalitat s’ha obert a negociar amb ells després que la CUP presentés una esmena a la totalitat als comptes del Govern.

Si la reunió de dimecres va ser gairebé de tempteig, la d’ahir ja va durar més de dues hores i va abordar aspectes tècnics. Amb el rellotge com a espasa de Dàmocles -haurien d’assolir un pacte abans de dilluns-, els comuns han posat les seves propostes sobre la taula. Es tracta d’actuacions en cinc àmbits del pressupost: les infraestructures -per potenciar els trens davant del transport a la carretera-, l’impuls a la salut mental pública, el desenvolupament de la figura del dentista públic, l’elaboració d’una llei de Barris Verds i una aposta per la reindustrialització davant del model de creixement basat en el turisme.

Els comuns -representats a la trobada pels diputats Joan Carles Gallego i Susanna Segòvia i pel coordinador del grup, Ximo Balaguer-, es van mostrar satisfets després de la reunió i les dues parts es van emplaçar a continuar parlant. Es van veure amb el secretari general d’Economia, Jordi Cabrafiga; la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, i el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol. En canvi, les alineacions de la reunió entre Junts i la CUP van ser molt més polítiques que no pas econòmiques. Els postconvergents estan molestos per la inclusió dels comuns a l’equació. A la reunió amb els anticapitalistes -representats per Dolors Sabater, Carles Riera, Eulàlia Reguant i Montserrat Vinyets- van assistir pesos pesants de JxCat com Jordi Sànchez, Elsa Artadi, Jordi Turull i Albert Batet. Precisament Artadi es va queixar que el president ha «canviat les regles del joc» estenent la mà als comuns. «No el vam investir per anar per aquest camí, sinó per donar recorregut a una legislatura independentista», va advertir.

El risc de quedar en minoria

Mentrestant, Aragonès busca comptar alhora amb el suport de la CUP i dels comuns. Cap d’aquests dos partits no estableix vetos sobre l’altre, i els acosta, per exemple, el rebuig frontal al projecte lúdic del Hard Rock. «La prioritat és l’interès de la gent», va dir el portaveu d’En Comú Podem, David Cid. Però el president també s’arrisca a quedar en minoria dilluns si acaba per no convèncer ningú. El PSC li va advertir que el veto que ERC ha establert sobre Salvador Illa «no és raonable». «Si té problemes, no esperi a l’últim moment», va dir oferint-se una vegada més per negociar la número dos dels socialistes catalans, Alícia Romero.