Una de les iniciatives del Govern de coalició de més càrrega simbòlica de la legislatura, la llei de memòria democràtica, podria naufragar per falta de suports parlamentaris. A esquerra i dreta. La mateixa cúpula del PSOE i del grup parlamentari assumeix que li serà molt complicat aconseguir els vots per la «duresa» de la posició d’ERC i el cop de porta a la negociació per part de Ciutadans. La direcció insisteix que no està tot perdut, que no dóna «per derrotada» una llei icònica i que la lluitarà, intentant convèncer els republicans i fent «geometria variable», però és conscient que no serà fàcil. És més, ja anticipa que el seu soci prioritari, ERC, «no l’avalarà», com tampoc va donar suport, recorda, a la llei de memòria històrica del 2007, la que està en vigor.

Alhora, el tancament de les esmenes parcials amb Unides Podem ha destapat una nova fricció al si de l’executiu, perquè els morats defensen que s’obre una porta per jutjar els crims del franquisme, mentre que, per als socialistes, si entrés a vigor la nova llei, no implicaria el judici penal als torturadors de la dictadura. Un altre xoc intern en una matèria molt sensible per al bipartit.

«Aquesta llei no sortirà», vaticina una ministra socialista. I és que el pessimisme ha augmentat a les últimes hores al si del PSOE tenint en compte el feedback dels grups. De fet, les exigències d’ERC van fer que dilluns el secretari d’Estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, telefonés Cs per sondejar-lo.

Decisió judicial

En un altre ordre de coses, el Jutjat Contenciós Administratiu número 20 de Madrid ha acordat suspendre de forma cautelar la llicència d’obres concedida per l’Ajuntament de San Lorenzo de de El Escorial a Patrimoni Nacional per exhumar víctimes enterrades al Valle de los Caídos en considerar que es podrien produir danys irreparables abans que s’entri al fons del recurs interposat per l’Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica. Així consta en una interlocutòria del 16 de novembre, a la qual va tenir accés Europa Press, en què la jutgessa Eva María Bru Peral acorda adoptar la mesura cautelar de suspensió de l’acord de 24 de juny de la Junta de l’Ajuntament de San Lorenzo de El Escorial pel qual es resol concedir a Patrimoni Nacional llicència urbanística per a rehabilitació d’accessos a les criptes de la Basílica de la Santa Creu del Valle de los Caídos atorgada per l’esmentat consistori.