L'aeroport de la Corunya ha activat aquest divendres el seu pla d'emergència per una amenaça de bomba en el vol V7 3538 Bilbao-la Corunya operat per Volotea amb hora d'aterratge prevista per a les 07.30 hores, segons informen fonts d'Aeroports Espanyols i Navegació Aèria. La Guàrdia Civil ha confirmat a les 10.05 que la incidència s'ha donat per finalitzada una vegada confirmat que es tractava d'una falsa alarma. Quan l'avió va prendre terra, al voltant de les 07.25 hores, tot el passatge --105 passatgers més la tripulació-- va ser desembarcat i l'avió derivat a un estacionament allunyat. La Guàrdia Civil va inspeccionar la cabina, el celler i al mateix passatge. Fonts policials expliquen a La Opinión de A Coruña, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona, que el detonant de l'alarma va ser un dispositiu de geolocalització que portava damunt un passatger. Segons aquestes fonts, altres viatgers van advertir aquest aparell, que podien haver confós amb un explosiu, raó per la qual li ho van comunicar a la tripulació del vol i des de la cabina es va informar l'aeroport d'Alvedro, que va avisar a continuació a la Policia Nacional.

Fonts de la Guàrdia Civil matisen que el dispositiu, una polsera, el portava un reclús que viatjava a la Corunya amb un permís de desplaçament. Una aplicació vinculada a aquest aparell va activar una alerta a través del 112 que va rebre l'Ertzaintza, la policia autonòmica del País Basc. L'avís, que es refereix a la presència d'un passatger amb un artefacte explosiu, va arribar primer a l'aeroport de Sondica a Bilbao i després al d'Alvedro a la Corunya. La Guàrdia Civil investiga per què es va activar el dispositiu, afegeixen les seves fonts.

La Guàrdia Civil confirmava aquest matí que l'avió procedent de Bilbao que havia aterrat a l'aeroport d'Alvedro va prendre terra amb avís per amenaça de bomba. «S'ha procedit a aïllar l'avió, traslladant passatgers i tripulació a una sala aïllada sense el seu equipatge de cabina per a control d'aquests», informava -passades les 09.00 hores- El Instituto Armado, que a aquella hora afegia que «s'ha procedit a la seva inspecció amb resultat negatiu». La Guàrdia Civil continuava amb un important desplegament a l'aeroport per revisar també la cabina i el celler de l'aeronau. L'Aeroport de la Corunya va tenir coneixement de la notificació d'amenaça d'explosiu del vol Volotea V7 3538 després que aquesta fos rebuda a Bilbao. El vol afectat va ser el que cobria la ruta Bilbao-Corunya amb hora d'aterratge a les 7.30. L'Aeroport de la Corunya ha activat el seu pla d'emergència i s'ha mantingut operatiu en tot moment.

L'aerolínia Volotea també ha informat a les seves xarxes socials sobre l'aterratge d'emergència per «amenaça de bomba a bord» del vol V7 3538 entre Bilbao i la Corunya. Al voltant de les 10.05 la Guàrdia Civil ha confirmat que la incidència es donava per finalitzada, una vegada comprovat que es tractava d'una «falsa alarma», segons informa El Instituto Armado. Part dels efectius de la Guàrdia Civil desplegats a l'aeroport de la Corunya aquest matí en aterrar un avió amb avís de bomba ja han abandonat les instal·lacions portuàries.

Part del passatge desembarcat de l'avió amb avís de bomba ha pogut abandonar la terminal amb el seu equipatge de cabina abans de les 10.00 hores, mentre la resta de passatgers esperava per les maletes sotmeses a revisió dins del pla d'emergència d'Alvedro. Entre les 10.00 i les 10.15 hores tots els passatgers que s'han vist sorpresos avui pel desplegament de l'operatiu d'emergència davant l'avís de bomba en el seu vol han pogut abandonar l'aeroport. Diversos d'aquests passatgers han relatat, en abandonar la terminal, que en cap moment va córrer el pànic entre el passatge. Alguns d'aquests testimonis que han arribat a la Corunya en el vol que va aterrar avui amb avís de bomba han relatat que en un primer moment els van explicar que el desembarcament s'alentiria per un incident a causa de la presència de combustible a la pista.

Posteriorment ja els van indicar que s'havia activat el protocol d'emergència per un avís de bomba. El passatge va mantenir la calma en tot moment durant les comprovacions de la Guàrdia Civil i al voltant de les 10.15 hores l'aeroport va començar a recobrar la normalitat. D'altra banda, els passatgers que esperaven a la terminal de la Corunya per agafar el vol de Volotea de la Corunya a Bilbao, en el mateix avió que va aterrar a primera hora amb avís d'explosiu, han rebut minuts abans de les 10.00 hores la confirmació que tot està en ordre perquè puguin embarcar en un breu termini de temps. Aquest avió havia d'haver sortit cap a Bilbao a les 08.15 hores.

La Delegació del Govern a Galícia va confirmar després que l'aeroport d'Alvedro va desactivar el Pla d'emergència per amenaça a la seguretat iniciat aquest matí davant la possibilitat que un vol procedent de Bilbao que va aterrar d'emergència a la Corunya pogués portar algun explosiu en el seu interior. L'avió, un Airbus 319 de línia regular de la companyia Volotea, va aterrar a les 7.30 hores i es va estacionar en una zona apartada on es va procedir al desembarcament del passatge i a la revisió del seu interior, informa la Delegació del Govern a Galícia. A l'avió viatjaven 106 passatgers, entre els quals es trobava un nadó, així com sis tripulants i tots van desembarcar sense incidents ni danys personals. Una vegada examinat l'avió i equipatge i comprovat que no existia cap amenaça real, s'han lliurat les pertinences als passatgers. A les 10 del matí va quedar desactivat el pla d'emergència.