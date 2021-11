La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar ahir que l’esmena aprovada al Congrés per a un fons covid de 9.362 milions d’euros per a les autonomies el 2022 «no es pot instrumentalitzar», ja que «tècnicament no és possible» executar-lo.

Amb caràcter general, quan el projecte de llei de pressupostos incorpora una esmena que comporta més despesa, el text ha d’especificar quina partida pel mateix import s’ha de donar de baixa. En aquest cas, la partida de despesa que l’esmena impulsada per Junts pretén donar de baixa al projecte de Pressupostos per encaixar la nova partida de despesa és inferior als 9.362 milions previstos per al nou fons covid. En concret, l’esmena dóna d’alta una nova despesa de 9.362 milions, però només dóna de baixa una partida per 7.005 milions. «Tècnicament, no existeix el programa sobre donar de baixa el crèdit nou i per tant no es pot instrumentalitzar», va explicar Montero.

Pel que fa a les negociacions dels Pressupostos, Montero es va mostrar «francament esperançada i optimista» de tancar un acord que permeti aprovar-los al ple del Congrés de la setmana que ve, abans del seu pas al Senat. La ministra d’Hisenda va afegir que les negociacions amb els grups que no han vetat els comptes «avancen», també amb ERC, que portarà les seves esmenes al Ple, «tot i que encara no es pot dir que ja hi ha acord».