La justícia ha parlat i els Estats Units tornen a contenir la respiració davant la possible reacció al que ha dictat. Un jurat de Kenosha (Wisconsin) ha absolt aquest divendres dels cinc càrrecs a què s'enfrontava Kyle Rittenhouse, l'adolescent que armat amb un rifle semiautomàtic va matar l'agost de l'any passat dues persones i en va ferir una tercera a les protestes que es van viure a la ciutat després que la policia disparés per l'esquena a Jacob Blake, un ciutadà negre. Després de dues setmanes de judici i unes 26 hores de deliberacions, els cinc homes i set dones del jurat han recolzat amb el seu veredicte l'argument de la defensa pròpia sobre el qual els advocats de Rittenhouse, que ara té 18 anys, han construït el seu cas. I amb la seva decisió han ignorat la fiscalia, que en els seus arguments finals va assegurar que «no es pot al·legar defensa pròpia contra un perill que tu has creat».

En el cas de Rittenhouse, igual que està passant en un altre a Geòrgia per l'assassinat del jove negre Ahmaud Arbery a mans de tres homes blancs, s'han combinat alguns dels assumptes més explosius que viuen els EUA en aquest moment, una barreja en la qual apareixen qüestions de raça i racisme i l'auge de les protestes en alguns casos violentes, però també d'una creixent onada de «vigilantisme» en la qual ciutadans d'un país inundat d'armes en mans de civils estan prenent la justícia per la seva mà. Rittenhouse ha reaccionat a la lectura del veredicte esclafint a plorar i esfondrant-se breument. La tensió, mentrestant, és elevada davant la possibilitat que als carrers es tornin a viure protestes. La presència policial s'ha intensificat a Kenosha i el governador de Wisconsin té preparats a 500 efectius de la Guàrdia Nacional per si les forces de l'ordre reclamen reforços.