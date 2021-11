Els socis del Govern, juntament amb la CUP i els comuns, es van comprometre a l’inici d’aquesta legislatura al Parlament a aprovar com més aviat millor una llei per defensar les mesures contra els desnonaments que el Tribunal Constitucional va tirar per terra al gener. Tot semblava dirigit a presentar una nova norma i, fins i tot, la van signar junts ERC, JxCat, CUP i En Comú Podem. Però Junts ha reclamat canvis per suavitzar el text, entre ells, compensar econòmicament els propietaris. La resta de partits volen mantenir el text tal com es va pactar. El debat és de pes, intens i sense una solució a la vista.

El partit de l’expresident Carles Puigdemont és molt clar: va signar la proposta de la llei per pressions de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per mantenir un compromís polític, però ja va advertir que hi havia coses que no veia clares. Les seves 14 esmenes el que fan és, en gran manera, suavitzar les exigències als propietaris. I, en concret, pretenen compensar econòmicament l’arrendador. «Aquest moviment ataca l’esperit de la llei 24/2015, estan debilitant la llei, ja ho van fer amb la llei de contenció de rendes de lloguer, no ens podem refiar d’ells», diu la PAH.

Segons Junts, aquesta compensació econòmica tindria un muntant limitat a menys de 700.000 euros i és un mecanisme que existeix sense anar més lluny en les mesures adoptades pel Govern central -avalades per les forces d’esquerres catalanes i que han costat 500.000 euros al Govern- en el context de la pandèmia i respon, a més, a la necessitat d’evitar que el Tribunal Constitucional torni a tombar la nova llei.

L’opinió de la resta de grups

En canvi, fonts d’ERC i els comuns defensen el pactat i signat i confien que Junts rectifiqui, com va fer parcialment quan, havent signat la llei de regulació del preu de lloguer, va presentar també esmenes i al final les va suavitzar i va votar a favor (llevat dels diputats del PDeCAT). ERC evita el xoc i insisteix que s’hauria d’accelerar perquè la nova pròrroga estatal als desnonaments venç el 28 de febrer.