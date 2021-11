L’altre competidor de Renfe a la xarxa d’alta velocitat espanyola es dirà iryo. Aquesta és la marca comercial triada per Ilsa, societat creada de la unió de Trenitalia i Air Nostrum per operar a Espanya a partir del darrer trimestre de l’any que ve. En aquest cas, la nova marca competirà directament amb Renfe perquè es dirigeix a un segment més «premium» i menys «low cost», com Avlo i la francesa Ouigo; i a més, es convertirà en el primer operador privat espanyol.